Radikal İslam'ı sileceğiz!

8 Kasım’da ABD başkanlık seçimlerini kazanan Cumhuriyetçi Donald Trump, dün görevi yüz binlerin katıldığı törenle Demokrat Başkan Barack Obama’dan devraldı. Trump, "“Bugün sizin gününüz, bu sizin kutlamanız ve ABD sizin ülkenizdir" dedi.

ABD’nin 8 Kasım 2016’da seçilen yeni Başkanı Donald Trump, dün görevi Başkan Barack Obama’dan devraldı. Barack Obama ve eşi Michelle Obama, tören öncesi Trump çiftini Beyaz Saray’da ağırladı. Obama çifti, yeni başkanla eşini oldukça samimi karşıladı.

İKİ İNCİL’E YEMİN ETTİ



ABD’nin 45’inci Başkanı Trump, daha sonra Amerikan Kongre binasının bahçesinde düzenlenen törende Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts’ın huzurunda yemin ederek göreve resmen başladı. Trump biri annesinden yadigar, diğeri de ABD’nin ünlü eski başkanlarından Abraham Lincoln’ün olmak üzere iki İncil üzerine yemin etti. Trump, törende yaptığı konuşmada ilk olarak geçiş döneminde gösterdikleri anlayış için selefi Barack Obama ile eşine teşekkür ederek “Onlar muhteşemdi” ifadesini kullandı. Artık ABD’yi yeni bir vizyonun yöneteceğini söyleyen Trump, “Bugünkü tören özel bir anlama sahip. Çünkü bugün sadece yönetim bir partiden diğerine geçmiyor; aynı zamanda gücü Washington’dan halkın kendisine geri veriyoruz. Uzunca bir süredir başkentteki küçük bir grup, yönetimin tüm imkanlarından faydalanırken halkın kendisi bundan kendi payına düşeni alamadı. Washington gelişti, ancak halk bu zenginlikten nasiplenemedi. Politikacıların refah düzeyi arttı, ancak istihdam azaldı ve fabrikalar kapandı. Yerleşik düzen bu ülkenin insanlarını değil, kendini muhafaza etti. Onların zaferi sizin zaferiniz değildi. Onların başarısı sizin başarınız değildi. Tüm bunlar artık değişiyor. Bugün sizin gününüz, bu sizin kutlamanız ve ABD sizin ülkenizdir. Artık öncelik ABD olacak. Verdiğimiz her karar önce ABD’liler için” dedi.

Trump konuşmasına şöyle devam etti:

RADİKAL İSLAMI SİLECEĞİZ

Mevcut ittifakları güçlendireceğiz, yeni ittifaklar kuracağız ve medeni dünyayı radikal İslamcı terörizmle mücadele için bir araya getireceğiz. Birlikte, radikal İslamcı terörizmi dünya üzerinden sileceğiz....Amerika birleşirse, Amerika durdurulamaz. Büyük düşünmeli, daha da büyük hayaller kurmalıyız. Artık konuşan ama yapmayan politikacıları dinlemeyeceğiz. Boş konuşma devri bitti, aksiyon zamanı geldi. Birlikte Amerika’yı daha güçlü yapacağız.