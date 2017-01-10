Rafsancani son yolculuğuna uğurluyor

İran eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin cenaze törenine yüz binlerce insan katılıyor. Başkent Tahran'daki töreni ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney yönetiyor.

Cenaze töreninin yapıldığı Tahran Üniversitesi’nin etrafındaki yollar da insan seliyle doldu.

Devlet tören için ücretsiz metro ve otobüs seferleri düzenledi.

1989-97 yılları arasında İran Cumhurbaşkanı olan Rafsancani, Pazar günü 82 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.

Rafsancani’nin ölümü nedeniyle İran’da 3 gün ulusal yas ilan edilmişti.

NÜKLEER ANLAŞMAYI DESTEKLEMİŞTİ

Haşimi Rafsancani, hem İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yi hem de Ruhani’nin Batı ülkeleriyle vardığı nükleer anlaşmayı desteklemişti.

Pazar günü hastanede Rafsancani’nin yanında olduğu söylenen Ruhani, “İslam değerli bir hazinesini, İran eşsiz bir generalini, İslami devrimi cesur bir bayraktarını ve İslami sistem nadir bir bilgesini yitirdi” ifadelerini kullandı.









Göreve başladığı yıllarda sert tutumu nedeniyle eleştirilen, sonrasında ise reform yanlılarının önemli destekçilerinden biri olan Rafsancani, 1979’daki devrimden bu yana ülkedeki en etkili liderler arasında yer alıyor.

Rafsancani, İran Devrimi’nin lideri Ayetullah Humeyni’nin yanına defnedilecek.

Rafsancani için dünya çapından başsağlığı mesajları gelirken bazı İranlılar ise sosyal medyada eski cumhurbaşkanının insan hakları ihlallerini eleştirdi.

Görevi sırasında Rafsancani ile düşmanlık yaşayan ABD Dışişleri Bakanlığı, eski cumhurbaşkanı için yayınladığı başsağlığı mesajında Rafsancani’yi İran tarihinde “önemli bir lider” olarak tanımladı.

Haşimi Rafsancani’nin en genç oğlu olan 46 yaşındaki Yaser, başsağlığı mesajları için teşekkür etti.



