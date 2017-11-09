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Rahmet ve minnetle anıyoruz...

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Rahmet ve minnetle anıyoruz...
Ata'mızı 79 yıldır özlem ve minnetle anıyoruz.

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