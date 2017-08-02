Rahmi Turan: Bahçeli önümüzdeki seçimlere AKP listesinden girebilir

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan, Bahçeli'nin önümüzdeki seçimlere AKP listesinden girebileceğini savundu.

Deneyimli gazeteci Rahmi Turan, bugünkü yazısında çarpıcı bir iddiada bulundu.

AKP ile Devlet Bahçeli arasındaki iş birliğini köşesine taşıyan Turan, Bahçeli ve ekibinin önümüzdeki seçimlere AKP listesinden girebileceğini iddia etti.

Rahmi Turan, iktidarın 'Konuşan Türkiye' yerine 'Susan Türkiye' istediğinin de altını çizerek, "Vatandaş sussun, her şeye kuzuların sesizliği içinde boyun eğsin" istiyorlar dedi.

İşte Rahmi Turan'ın köşe yazısından çarpıcı kısımlar:

Bu iktidar "Konuşan Türkiye" değil, "Susan Türkiye" istiyor. Vatandaş sussun, her şeye kuzuların sessizliği içinde boyun eğsin, efendiler, milletin ödediği vergileri babalarının parası gibi harcayıp, saraylar yaptırsın, özel uçaklar, zırhlı Mercedes'ler alsın, bir eli yağda, bir eli balda yaşasın... ...Ve kimse buna ses çıkarmasın!

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"BAHÇELİ, AKP LİSTESİNDEN GİREBİLİR"

Meclis İçtüzüğü, AKP ve ona yardım eden MHP'nin oylarıyla değiştirildi. Amaç, muhalefetin sesini kısmak! Her milletvekili Meclis kürsüsünde ancak 3 dakika konuşacak ve bu süre içinde memleketin bütün derdini anlatacak!

Nasıl bir ülke olduk? Nasıl bir idare ile yönetilecek Türkiye?

Bu olayda Devlet Bahçeli'nin de AKP'yi hararetle desteklemesi de komedi gibi bir şey!

Yeni dönemde Bahçeli ve adamlarını AKP listesinde görürsek hiç şaşırmayalım. Yazık ettiler koca MHP'ye...

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Artık yasalar "Ham-hum-şaralop" taktiğiyle hiçbir ciddi tartışma yapılmadan çıkarılacak ve memleket öyle yönetilecek. (...) Her geçen gün, demokrasiden biraz daha uzaklaşıyoruz maalesef!