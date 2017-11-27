Rahmi Turan: "Devlet Bey'in aklına yeni mi geldi?"

Sözcü yazarı Rahmi Turan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin seçim barajı ile ilgili açıklamalarını eleştirdi.

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "Yandaşa şapır şupur, ötekilere yarabbi şükür!" başlıklı yazısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim barajı ile ilgili açıklamalarına değindi.

"2019'da veya daha erken yapılacak seçimlerde yüzde 10 barajını aşamayacağı için partinin Meclis dışında kalacağı anlaşılıyor" diyen Turan, "Bu nedenledir ki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Yüzde 10 seçim barajı ağırdır” demeye başladı" ifadelerini kullandı.

İşte bugünkü yazısından ilgili kısım şöyle:

YUMURTA KAPIYA GELİNCE…

"Evet, yüzde 10 seçim barajı büyük bir haksızlıktır ve milyonlarca seçmenin Meclis'te temsil edilememesi demektir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim barajının düşürülmesini istemekte haklıdır.

Biz de yıllardır bu barajın antidemokratik olduğunu ve azaltılması ya da kaldırılması gerektiğini yazıp duruyoruz.

Ancak, yüzde 10 gibi anormal bir seçim barajının haksızlık olduğu ve âdil seçimleri engellediği, uzun yıllardan beri parlamentoda olan Devlet Bey'in aklına yeni mi geldi?

MHP'den istifalar devam ediyor… 2019'da veya daha erken yapılacak seçimlerde yüzde 10 barajını aşamayacağı için partinin Meclis dışında kalacağı anlaşılıyor… Bu nedenledir ki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Yüzde 10 seçim barajı ağırdır” demeye başladı.

Avrupa'nın birçok ülkesinde seçim barajı yoktur. Olanlarda ise yüzde 3, yüzde 4 gibi küçük oranlardadır. Demokrasinin yeterince gelişmediği Rusya'da bile seçim barajı (Yüzde 7) bizdekinden daha insaflıdır.

Devlet Bey'in bu konudaki sözleri doğrudur ama gerçeği, küme düşeceğini anladığı ya da yumurta kapıya geldiği zaman hatırlaması yanlıştır!"