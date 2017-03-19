Rahmi Turan: 'Hayırcılar' teröristse, Ülkenin yüzde 60'ı terörist mi?

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, 'hayır' diyenleri 'terörist' ilan edenlere tepki gösterdi. Turan, "Kararsızlar dağıtıldığında yüzde 59-61 bandında 'hayır' çıkıyor, ülkenin yüzde 60'ı terörist mi?" ifadelerini kullandı.

Deneyimli gazeteci Rahmi Turan, bugünkü köşe yazısına 16 Nisan'da yapılacak referandumu taşıdı.

Kararsız seçmen dağıtıldığında, yüzde 59-61 oranında hayır' çıkacağını savunan Turan, "o zaman anket sonuçlarına göre ülkenin yüzde 60'ı terörist mi oluyor?" diyerek tepki gösterdi.

İşte Turan'ın bugünkü köşe yazısından öne çıkanlar:

... Muğla'nın Fethiye ilçesinden naklen yayınlanan cuma günkü Halk Arenası'nın konukları, "Hayır" dediği için MHP'den ihraç edilen Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, İstanbul Barosu'nun önceki başkanı Ümit Kocasakal ve halkın avukatı Murat Ergün idi.

... birkaç satırbaşı:

- Referandumda "HAYIR"ı savunanlara neden saldırı oluyor? Bu bir talimat sonucu ortaya çıkıyor. Korkuyorlar!

(...)

- Türk Milleti demeyen, Türklükten çekinen bir takım insanların, Türk Milleti'nden bir şey talep etmeye hakları yoktur.

(...)

- Her bölgede anketler yaptırıyoruz. 'HAYIR' oyları, kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 59-61 bandında dolaşıyor. 'EVET' oyları ise, kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 40-41 bandında…

- Biz 'EVET' diyeceklere saygı duyuyoruz. Onlar ise 'HAYIR'cılara 'Terörist' diyor. O zaman ne oluyor? Anketlere göre Türkiye'nin yüzde 60'ı terörist oluyor. Peki, akıl mı, mantık mı, vicdan mı bu?..