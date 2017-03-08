Rahmi Turan, Ülkü Ocakları eski Başkanlarını yazısına taşıdı

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, bugünkü köşe yazısında Ülkü Ocakları Genel Başkanları ve Durmuş Yılmaz'ın açıklamalarını değerlendirdi.

Usta gazeteci Rahmi Turan, bugünkjü köşe yazısında MHP içersindeki atmosferi kaleme aldı.

Yazısında, Durmuş Yılmaz'ın ekonomiyle ilgili uyarılarına ve referandumla ilgili açıklama yapan Ülkü Ocakları Genel Başkanlarının sözlerine yer veren Turan, Bahçeli'yi 'koltuk değneği' olmakla suçladı.

İşte Rahmi Turan'ın yazısından önemli kısımlar:

Devlet Bahçeli'nin, koca MHP'yi düşürdüğü çelişkili durum gerçekten hazindir. MHP eski milletvekili Özcan Yeniçeri: "AKP'li bakanlar devlet kadrolarından MHP'lileri tasfiyeyi amaçlayan icraatlarına ara vermeden devam ediyorlar" diyor... Oysa MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'lileri harcayarak devlet kadrolarından atan AKP'ye aşkla, şevkle hizmet ediyor, Erdoğan ne yaparsa ona koltuk değneği oluyor!

(...)

1980 sonrası ülkücü MHP'lilerin Ocak Başkanlığı'nı yapan 10 isim referandumda "Hayır" diyeceklerini açıkladı.

Ülkü Ocakları'nın eski Genel Başkanları; Atilla Kaya, Müsavat Dervişoğlu, Servet Avcı, Suat Başaran, İrfan Özcan, Ulvi Batu, Azmi Karamahmutoğlu, Hakan Ünser, Alişan Satılmış ve Harun Öztürk ortaklaşa bir açıklama yaptılar.

Şöyle diyorlar:

YAPTIKLARI YANLARINA KALMADIĞI GİBİ BİR DE ÖDÜL İSTİYORLAR

"Ülkemizi 15 yıldır tek başına yönetmekte olanlar Türk Milleti'ne, din istismarının, mezhepçiliğin, yolsuzluğun, yoksulluğun, işsizliğin, yandaş kadrolaşmanın, terörün, şehirlerin cephaneye dönüşünü seyretmelerin, dış politikada yalnızlaşmanın ve milli çıkarları koruyamamanın, basın özgürlüğünü boğmaların, Türk milliyetçiliğini ayaklar altına almaların… bütün acı sonuçlarını yaşattılar. 'Ben ülkemi pazarlamakla mükellefim' diyerek yola çıkanların, 'Anayasa'dan Türklüğü çıkaracağız' diyen Meclis Başkan vekilleri, 'Anayasa'dan laikliği çıkaralım' diyen Meclis Başkanları oldu. Ülkeyi bu hale getirenler, yaptıklarının yanlarına kâr kalması yetmezmiş gibi üstüne bir de ödül istemekteler.

(...)

ŞİMDİ 'HAYIR' DEMEZSEK, BİR DAHA HİÇ BİYEMEYEBİLİRİZ!

'Cumhurbaşkanı tek adam olacak' diyenler milletin tek adamdan büyük olduğunu anlasınlar diye, bizler, 1980 sonrası görev yapmış 10 eski Ocak Genel Başkanı olarak ülkücü tavrımız gereği 16 Nisan referandumunda 'Hayır' diyeceğiz. Yürekten bağlı olduğumuz ve onunkinden ayrı bir gelecek düşünmediğimiz milletimizin de 'Hayır' demesini istiyoruz. Biliyor ve bildiriyoruz ki şimdi 'Hayır' demezsek, bir daha hiç diyemeyebiliriz!"

MHP SEÇMENİ ALDATILMIŞ HİSSEDİYOR

Durmuş Yılmaz... 2006 ile 2011 yılları arasında beş yıl AKP'nin Merkez Bankası Başkanlığı'nı yaptı. Emekli olduktan sonra davet üzerine MHP'ye girdi, 25'inci Dönem Uşak Milletvekili olarak Meclis'te görev yaptı. AKP iktidarının ekonomik politikalarını yanlış bulan Durmuş Yılmaz (...) şunları söylüyor:

"MHP seçmeni kendisini aldatılmış hissediyor. Parti Genel Merkezi'ne tepkili… Ben de kendimi aldatılmış hissediyorum. (...) Türkiye ekonomisi 2001 yılında yaşanılan krize doğru gidiyor. Eğer 16 Nisan'daki referandumda sandıktan 'Evet' çıkarsa ekonomik durum daha da karmaşık hal alır."

Karmaşık hal alır da ne olur? İşsizlik artar, döviz daha da yükselir ve vatandaşın sofrasındaki lokmalar azalır! Yıllarca Merkez Bankası'nı yöneten Durmuş Yılmaz, dürüst bir ekonomist olarak herkesi uyarıyor.