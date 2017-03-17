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Rahmi Turan: Ülkücülerin mücadelesi tarihe geçecek

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Rahmi Turan: Ülkücülerin mücadelesi tarihe geçecek
Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, bugünkü köşe yazısında CHP'li Muharrem İnce'nin sözlerine destek çıkarak, "Ülkücülerin mücadelesi tarihe geçecek" ifadelerini kullandı.

Deneyimli kalem Rahmi Turan, bugünkü köşe yazısına Ülkücülerin mücadelesini taşıdı.

Muharrem İnce'nin Edirne mitinginde söylediği "Gençliğimde kavga ettiğim Ülkücüler de şimdi 'HAYIR' diyor. Onlara helâl olsun" sözlerinin altını çizen Turan, "MHP'nin Genel Başkan adayları, Meral Akşener, Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Koray Aydın, Süleyman Sazak'ın, Bahçeli ve AKP'ye karşı yürüttükleri fazilet mücadelesi, siyasi tarihimize geçecek önemdedir" dedi.

İşte Rahmi Turan'ın yazısından bazı kısımlar:

(...) Muharrem İnce, bir kadirşinaslık daha yaparak şöyle dedi:

"AKP iktidarının önceden ortakları FETÖ idi. Şimdi ise ortak Devlet Bahçeli... Ülkücülerin Bahçeli ile aynı yolda yürümediğini görüyorum. Gençliğimde kavga ettiğim Ülkücüler de şimdi 'HAYIR' diyor. Onlara helâl olsun. O Ülkücü kardeşlerimiz için kocaman alkış istiyorum."

...Ve alkışlar... Alkışlar...

Muharrem İnce haklıdır. Ülkücü MHP'liler son dönemde çok iyi sınav vermiş, AKP iktidarının uydusu haline gelen Bahçeli yönetimi ile yollarını ayırmıştır. MHP'nin Genel Başkan adayları, Meral Akşener, Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Koray Aydın, Süleyman Sazak'ın, Bahçeli ve AKP'ye karşı yürüttükleri fazilet mücadelesi, siyasi tarihimize geçecek önemdedir."

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