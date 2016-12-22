Rahmi Turan: Yeniçağ'a vahşi saldırı ne oldu?

Sözcü Gazetesi Yazarı Rahmi Turan, bugünkü köşe yazısında Yeniçağ Gazetesi'ne yapılan saldırıyla ilgili hükümete seslendi. Olayla ilgili kamera kayıtlarının da olduğunun altını çizen Turan, "olayın üzerine sünger mi çekildi?" diye sordu.

Sözcü Gazetesi Yazarı Rahmi Turan, bugünkü köşe yazısına Yeniçağ Gazetesi'ne yapılan saldırıyı taşıdı.

Saldırıyla ilgili kamera görüntülerinin de olduğunu hatırlatan Turan, "Olayın kamera görüntüleri de var… Ne oldu? Saldırganlar bulunup yakalanabildi mi? Hayır! Yoksa olayın üzerine sünger mi çekildi?" ifadelerini kullandı.

İşte Rahmi Turan'ın yazısından bazı bölümler:

YENİÇAĞ'A VAHŞİ SALDIRI NE OLDU?

Bir serseri grubu Yeniçağ Gazetesi'ni basmış, taşlarla, sopalarla camı çerçeveyi indirmiş, gazete binasında büyük hasar yaratmıştı.

Olayın kamera görüntüleri de var… Ne oldu? Saldırganlar bulunup yakalanabildi mi? Hayır!

Yoksa olayın üzerine sünger mi çekildi?

Eğer suçlular ve onları bu suça azmettirenler bulunup yargıya teslim edilmezse, benzeri olaylar her zaman yaşanabilir.

Saldırıyı kimse üstlenmedi.

Polis, sertlikten, gözdağı vermekten, tehditler savurmaktan hoşlanan MHP'lilerin önde gelenlerinin bir fikrini almalı?

Ne diyorlar bu saldırıya?

Bu ülkenin basını güven altında değilse, insanları nasıl güvende olabilir?