Rakamların dili

Kamuoyu araştırma firması Area'nın Temmuz 2017 'Türkiye Siyasî Gündem Araştırması'nda çıkan bazı sonuçları paylaşmak istiyorum...

Hükûmeti 'başarılı' bulanların eğitim durumlarına göre sıralamaları şöyle: Düşük düzey eğitimli: Yüzde 59.8... Orta düzey eğitimli: Yüzde 50.3... Yüksek düzey eğitimli: Yüzde 40.8...

Beğenenlerin yaş durumuna göz gezdirdiğimizde yaş yükseldikçe oranın da yükseldiği görülüyor... Bu oran 61 yaş üzerinde yüzde 65.1...

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Hükûmetin Avrupa Birliği politikasına ise destek yüzde 38.4... Deneklerin yüzde 46.6'sı AB politikasını 'olumsuz' bulurken, yüzde 15 fikir belirtmiyor...

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Dış politikada esas fecaat Suriye politikasında ortaya çıkıyor... Ankete katılanların yüzde 66.6'sı hükûmetin politikalarını onaylamazken, destek yüzde 20.6'da kalıyor... Bunun partilere dağılımına baktığımızda AKP'lilerin yüzde 41.7'si, CHP'lilerin yüzde 94.8'i, MHP'lilerin yüzde 74.3'i, HDP'lilerin ise yüzde 97.2'si Suriye politikasını beğenmiyor... 16 Nisan referandumunda 'evet' verenlerin yüzde 48.1'i hükûmetin Suriye politikasına karşı...

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Bir diğer karşı çıkış Katar politikasında görülüyor... Deneklerin yüzde 44.8'i Katar politikasını 'olumsuz' bulurken, 'olumlu' bulanların oranı yüzde 29... AKP'lilerin yüzde 56.9'u, CHP'lilerin yüzde 1.5'i, MHP'lilerin yüzde 20'si, HDP'lilerin yüzde 0.9'u hükûmetin Katar politikasını onaylıyor...

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Bir diğer olumsuzluk OHAL uygulamasının uzatılmasına karşı görülüyor... OHAL'in devamını savunanlar yüzde 36.7'de kalırken, 'olumsuz' bulanlar yüzde 45.8'e ulaşıyor... Fikir belirtmeyenler ise 17.6... AKP'lilerin yüzde 70.1'i OHAL'in devamını isterken, MHP'de bu oran 26.8'e düşüyor...

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"CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun 'MİT TIR'ları davası' kapsamında tutuklanmasını nasıl karşılıyorsunuz?" sorusuna verilen cevaplara oranlama şöyle: Doğru buluyorum: Yüzde 30.9... Yanlış buluyorum: Yüzde 31.7... Fikir belirtmeyen: Yüzde 21.5... Tutuksuz yargılanmalı: Yüzde 15.6...

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"Size göre Türkiye'nin yaşadığı en önemli sorun nedir?"e verilen cevaplar şaşırtıcı değil: Terör-PKK 33,2... Ekonomik sorunlar 18,9... İşsizlik 15,2... Eğitim sorunu 5,0... Adalet, ayrımcılık 4,6... Hükümet-AK Parti 3,3... Suriye meselesi 2,3... Siyasi kavgalar 2,0... Özgürlükler 1,5... Sağlık sorunu 1,4... Kutuplaşmanın olması 1,3... Dış politika 1,1... FETÖ 1,1... Diğer 6,0...

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"Uzun vadede, Türkiye için en tehlikeli terör örgütü sizce hangisidir?" sorusuna karşılık deneklerden gelen cevaplar şöyle: Uzun vadede, Türkiye için en tehlikeli terör örgütü olarak PKK'yı görenlerin oranı yüzde 57,3, FETÖ'yü görenlerin oranı yüzde 22,3, IŞİD (DAEŞ) görenlerin oranı yüzde 17,0'dır. Fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 3,5...

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Araştırmada Yüksek Seçim Kurulu'na tarafsızlığı ve adilliği üzerine de soru sorulmuş... Seçmenlerin içinde seçimlerin adil ve tarafsız yapıldığına inananların oranı yüzde 46.3... Deneklerin yarıdan fazlası doğrudan "Adildir" diyememiş... AKP'lilerin yüzde 84.5'i YSK'nın adil ve tarafsız olduğunu belirtmiş...

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Batı dünyasıyla ilgili yaşanan sıkıntılar halkın tercihine de etki etmiş görünüyor... Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine taraftar olduğunu belirtenlerin oranı %43,5 iken, üyeliğe taraftar olmayanların oranı %44,8... Fikir belirtmeyenlerin oranı ise %11,7...

Eğitim düzeyi düştükçe Avrupa Birliği üyeliğine karşı çıkış artıyor... AKP'lilerin yüzde 45.6'sı, CHP'lilerin yüzde 40.9'u, MHP'lilerin yüzde 50'si, HDP'lilerin yüzde 31.1'i Avrupa Birliği üyeliğine karşı...