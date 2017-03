Rakka mı adalar mı?

Başlıktaki soruya geleceğim, ama öncelikle durum tespiti yapalım:

Besleme medyanın dili tutulmuş, gözleri kör...

Almanya başta olmak üzere AB ile kayıkçı kavgasını gazlayarak sözde milliyetçilik maskesi takanlar, EGE'deki adalarımızın işgal edilmesine ses çıkarmıyorlar.

Skandalı ilk ortaya çıkaran Millî Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım oldu. Ege'de Türkiye'ye ait 18 ada ve çok sayıda kayalık Yunan işgali altında. Adalarda Yunan askerleri konuşlanmış, ağır silahlarla donatılmış, Yunan Genelkurmay'ı gelip denetim yapıyor, Türk topraklarında Yunan karakolları kurulmuş... Daha ne söylemeli?

Bu gerçek gün gibi ortada mı? Evet, ortada!

AKP iktidarı sırtını Ege'ye dönmüş, gözünü kulağını kapatmış, kafasını devekuşu gibi kuma gömmüş...

"Ege'de ne yaptınız?" diye soruyoruz, ses yok!

İktidar işgale körleşince, besleme medyasına da sirayet ediyor tabii... Tek satır yazan yok. Her konuda iktidarı aklamakla görevli kalemler bile Ege adaları söz konusu olunca görünmez oluyorlar!

Çünkü söyleyebilecekleri bir şey yok! Durum ortada...

***

İktidar ve yandaşları ses çıkarmıyor da; Türk Silahlı Kuvvetleri ne yapıyor?

Ege Ordusu'nun görevi tam da bu değil mi?

Ege Ordusu; bölgenin en güçlü silahlı gücü... TSK'nın Yunanistan'a Ege'den bakan gözleri... İşgali nasıl görmez?

Balıkçıların, turistik gezi yapanların tanık olduğu işgal TSK'dan kaçmış olamaz! Peki, gördüyseniz neden müdahale etmediniz?

Siyasi iktidarlar bugün var yarın yok, siz Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ne yaptınız?

***

Yunanistan, Türkiye'yi ciddiye almıyor! Bunu yazmak zor ama memleket bu noktaya getirildi!

Çünkü Türkiye bir çok cephede savaşıyor. PKK, FETÖ, Suriye, Irak... Yetmezmiş gibi şimdi de AB ile yeni bir cephe daha açıldı!

AKP iktidarı ne komşu bıraktı, ne ilişki, ne ticaret... Yolunu kaybetmiş, freni patlamış bir dozer gibi sağı solu yıkarak ilerliyor!

Yunanistan bu durumu fırsata çeviriyor!

Ancak Yunanistan bu işgali ve kışkırtmayı kendi iradesi ve aklı ile yapmıyor!

Millî Mücadele yıllarında emperyalizm Yunanlıları, Türkiye'yi işgalinde maşa olarak kullanmıştı! Aynı maşa yine sahnede. Almanya başta olmak üzere AB'den gelecek para ile yaşayan Yunanistan, onların güvencesi olmadan Türkiye'ye kafa tutamaz!

Peki fiili durum ne? Yunanistan tam da bunu yapıyor; "Türkiye'ye meydan okuyor!"

AKP iktidarı ise; Rakka, Menbiç, El Bab, Fırat diyor!..

Burnumuzun ucunda Ege Adaları işgal edilirken Türkiye'nin önceliği nasıl Rakka olabilir?!

"Rakka mı adalar mı önemli?"

Bu sorunun sahibi ömrünü Türkiye'nin güvenliği için stratejik okumalara vermiş bir isim...

Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen... "Türkiye caydırıcılığını yitirdi" diyor. "TSK siyasete angaje oldu, eskiden ülke çıkarları söz konusu olduğunda düşündüğünü söyleyen bir TSK vardı, şimdi konuşamıyorlar."

Nejat Eslen Paşa telefonun ucunda; iktidarın dış politikadaki "gel-git"lerine dikkat çekiyor. "Türkiye'nin sözüne artık güvenilmiyor" diyor. "Adalar Rakka'dan daha önemlidir. Türkiye bu duruma seyirci kalmamalı" diye uyarıyor.

"Peki ne yapmalı?" sorusuna, soru ile karşılık veriyor;

"Bizim hücumbotlarımız Yunan Ordusu'nun botlarından daha büyük ve ileri... Mesela; Ege'de kendi kara sularımızda bir Türk botu, bir Yunan botuna yanlışlıkla çarpsa ve denize dökülen Yunan askerlerini toplayıp; 'daha dikkatli olun, buralarda gezerseniz böyle kazalar olabilir' dese ne olur?" diye soruyor...

***

AKP, AB ile, Almanya ve Hollanda ile bir bardak suda fırtına koparırken, milliyetçi oyları çekmeye çabalarken, muhalefet de bu suni girdabın içinde buldu kendini...

Oysa Kral Çıplak! Her gün, her basın toplantısında, her halk buluşmasında Ege adalarının işgali topluma anlatılmalı.

Bozkurt işareti ile Kürdistan planları, Ege'deki suskunluk, AKP'nin millî ve milliyetçi maskesini düşürmeye yeter.