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"Rakka operasyonunda YPG kesin olacak"

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"Rakka operasyonunda YPG kesin olacak"
Albay John. L. Dorrian, Rakka'yı IŞİD'in elinden geri almak için düzenlenecek operasyona PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin kesin olarak katılacağını, Türkiye'nin olası rolünün de görüşülmekte olduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) düzenlenen basın toplantısına video konferans yöntemi ile katılan Dorrian, "Rakka operasyonunda YPG'nin varlığını öngörüyor musunuz, şu aşamada Türklerin bu kampanyaya bir katılımı söz konusu mu?" sorusuna verdiği yanıtta, "Rakka'nın kurtarılmasında Kürtlerin katılıp katılmayacağı konusunda, evet belli bir düzeyde katılmalarını öngörüyoruz. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile ve Suriye Arap Koalisyonu birlikte çalışmayı sürdürüyoruz. Rakka operasyonuna katılan güçlerin yüzde 75'i Suriyeli Araplar. Bu da bölgenin demografik yapısının bir yansıması. Ayrıca bunun içinde YPG, Hıristiyanlar ve başkaları da var" dedi.

Dorrian, sorunun "Türkler de bir rol oynamak istiyorlar, kaç asker katılabilir" diye yenilenmesi üzerine "Türkiye'nin oynayacağı rol konusunda, haftalardır hatta aylardır açıklıkla söyledik, Kuzey Suriye'de IŞİD'i yenmek için Türklerin bir rol oynamasına açığız. Bu rolün ne olacağı, olup olmayacağı konusunda henüz bir anlaşmaya varmış değiliz. Ama askeri ve diplomatik kanallardan Türkiye ile her gün görüşüyoruz. Bu çalışmaların sonunda durum belli olacak" dedi.

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