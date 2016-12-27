Rakka tehdit de Kandil değil mi?

Madem Amerika Türkiye'nin müttefiki, madem Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile ortak askeri harekât öneriyoruz da neden PKK'nın karargâhları Sincar ve Kandil'e askeri kara harekâtı yapmıyoruz?

Şöyle bir düşünün DEAŞ yani IŞİD ile PKK'nın Türkiye'ye yönelik saldırılarını ve hedeflerini:

Hangisi ile mücadelede çok fazla şehit verdik? PKK.

Hangisi ile 35 yıldır mücadele ediyoruz? PKK.

Hangisi Türkiye'nin içinde çok daha büyük tehdit? PKK.

Hangisi Türkiye'nin toprak bütünlüğünü bölmek, parçalamak istiyor? PKK.

Hangisi Türkiye'de özerk Kürt bölgesi istiyor? PKK.

Hangisi birçok ülke tarafından korunuyor ve destekleniyor? PKK.

Hangisi hiçbir ülke tarafından kabul edilmiyor? DEAŞ/IŞİD.

Hangisi Suriye'yi, Irak'ı ele geçirmek istiyor? DEAŞ/IŞİD.

Şimdi bu DEAŞ/IŞİD denilen terör örgütünün amacı Irak ve Suriye'de hilafet devleti kurmaktır. Bu amaçla Suriye ağırlıklı olmak üzere asker, polis ve sivil halka saldırmaktadır. Ele geçirdiği petrol kuyuları nedeniyle de dünyanın en zengin terör örgütü olarak tanınıyor.

Peki, bu petrolü hangi ülkelere satıyor da zenginleşiyor? İşte burası karanlık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan DEAŞ'ın Başkenti Rakka'ya "ortak askeri harekât" yapmak için çağrı yaptı.

El Bab'ı DEAŞ'tan temizlemek için şehit ve gaziler pahasına büyük mücadele veren Türk ordusunun Amerika ve koalisyon uçaklarına yaptığı "destek" çağrısına yanıt vermediğini ve bu yüzden 16 Şehit verdiğimizi yazdım.

Bu Amerika'ya güvenip Rakka macerasına girmek Suriye bataklığına çıkamayacak şekilde batmaktır.

Suriye ordusu ile Rusya varken bizim Amerika'ya Rakka çağrısı yapmamız Erdoğan-Putin diyaloğunun zirve yaptığı günümüzde nasıl değerlendirilmeli anlayamıyorum.

Bir yandan Rusya ve İran ile Suriye'de "kalıcı ateşkes" hedefliyoruz, bir yandan da Amerika ile Rakka'da askeri harekât çağrısı yapıyoruz.

Baş belası DEAŞ ile bırakalım Rusya ve Suriye orduları uğraşsın biraz da.

Bakın yukarıda açıkça bir tablo yazdım.

Şunu sormak istiyorum; Türkiye için PKK mı yoksa DEAŞ/IŞİD denen terör örgütünün temizlenmesi daha acil ve öncelikli olmalı?

Yazımı okuyanların hep bir ağızdan, "PKK" diyeceğini hissediyor, adım gibi biliyorum.

Peki, o zaman askeri harekât açısından; Rakka mı acil ve önemli, Kandil ve Sincar mı acil ve önemli?

Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk ordusunun en öncelikli hedefi PKK'nın beynini, kalbini yok etmek olmalı.

Bunun için de kadim dostumuz İran'ın sınırına çok yakın konumda bulunan Kandil harekâtına askeri destek vermesi sağlanmalı ki kahpe teröristler İran'a kaçamasınlar.

Ayrıca Sincar konusunda da madem dostumuz, madem PKK düşmanı Barzani'nin Peşmergeleri ile ortak askeri harekât yapmamız lazım.

Özetle Fırat Kalkanı El Bab ile sonlanmalı, Rakka yerine de Kandil ve Sincar'a kara harekâtı hızla yapılmalıdır.