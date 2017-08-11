Ramil Guliyev 'Dünya Şampiyonu'

16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede altın madalyayı kazandı. Guliyev yarışın ardından Türkiye ve Azerbaycan bayraklarına koştu.

16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede Türkiye'yi temsil eden Ramil Guliyev 20.09'luk derecesiyle altın madalya kazandı. Ramil, bu sonuçla Türkiye’nin Dünya Atletizm Şampiyonaları tarihindeki ilk altın madalyasını kazanarak tarihe geçmiş oldu.

Başarılı koşucu yarşın hemen ardından pistin kenarına koşarak Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını alarak sevincini öyle kutladı.

1990 doğumlşu olan ve 2011 yılından bu yana Türkiye adına yarışan Guliyev aynı zamanda Fenerbahçe'nin sporcusu.