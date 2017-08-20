Bugünkü YENİÇAĞ »

Ramil Guliyev rüzgarı sürüyor

»
Ramil Guliyev rüzgarı sürüyor
Milli atlet Ramil Guliyev, Elmas Ligi 200 metre yarışında 20.17'lik derecesiyle birinci oldu.

İngiltere'nin Birmingham şehrinde düzenlenen Diamond League'in (Elmas Ligi) Birmingham ayağında 200 metrede piste çıkan Dünya Şampiyonu Milli atlet Ramil Guliyev, 20.17'lik derecesiyle bir kez daha zirvede yer aldı.

Ramil, Londra'da düzenlenen 2017 Dünya Şampiyonası 200 metre final yarışında da 20.09'lik dereceyle altın madalya kazanmıştı.

İlgili Haberler
Ramil Guliyev böyle karşılandıRamil Guliyev'den gönülleri fetheden paylaşım
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Messi'ye 300 milyon euroMessi'ye 300 milyon euroRamil Guliyev rüzgarı sürüyorRamil Guliyev rüzgarı sürüyorFenerbahçe'de Emre Mor için geri sayım başladı!Fenerbahçe'de Emre Mor için geri sayım başladı!Erdoğan Demirören: "Oğlumun yerine mi geçeceksin?"Erdoğan Demirören: "Oğlumun yerine mi geçeceksin?"Rıdvan Dilmen: "Erdoğan, çocuksu, sıfır kini olan bir insan..."Rıdvan Dilmen: "Erdoğan, çocuksu, sıfır kini olan bir insan..."Selçuk İnan'dan taraftara şokSelçuk İnan'dan taraftara şokSamir Nasri Antalyaspor'da!Samir Nasri Antalyaspor'da!Galatasaray Ankara'da ezdi geçtiGalatasaray Ankara'da ezdi geçtiBaşakşehir'e soğuk duşBaşakşehir'e soğuk duşCagliari, Van der Wiel’i kiraladı!Cagliari, Van der Wiel’i kiraladı!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti