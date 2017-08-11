Bugünkü YENİÇAĞ »

Ramil Guliyev'den gönülleri fetheden paylaşım

Ramil Guliyev'den gönülleri fetheden paylaşım 1
Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede altın madalya kazanan Ramil Guliyev, tarihi zafer sonrası attığı tweetlerle gönülleri fethetti.
115
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti