"Rapor, FETÖ'nün siyasi ayağını saklamaya yönelik hazırlandı"

CHP'nin Darbe Girişimi Komisyonu üyeleri, AKP'li Petek'e yüklenerek, komisyon raporunun FETÖ'nün siyasi ayağını saklamaya yönelik hazırlandığını iddia etti.

CHP'nin Darbe Girişimi Komisyonu üyeleri Aykut Erdoğdu, Aytun Çıray, Zeynel Emre ve Sezgin Tanrıkulu Meclis'te düzenledikleri basın toplantısında "Bu Darbe Komisyonu değil, Reşat Petek raporudur" diyerek tepki gösterdi.

AKP'li Reşat Petek'in Darbe Girşimi Komisyonu Başkanı olarak görevlendirilmesinin İç Tüzüğe aykırı olduğu savunulan basın açıklamasında "Darbe Araştırma Komisyonu'nun AKP’li üyeleri geçmişte Fetullah Gülen’le yakın ilişkisi ve desteği olan milletvekilleri arasından seçilmiştir. Petek ve AKP’li üyeler darbe girişimini karartmak üzere faaliyet göstermiştir. Petek tarafından basına açıklanan 643 sayfalık bu taslak rapor, bir kontrollü darbe girişiminin siyasi ayağını saklama ve günahsız kişi ve kurumlara iftira raporudur" dendi.

Öte yandan raporda "Vefat etmiş ve kendisini savunma ihtimali olmayan Süleyman Demirel, Turgut Özal, Kasım Gülek, Vehbi Koç ve Bülent Ecevit gibi isimlerin hatırası kirletilmeye çalışılmıştır" ifadesi yer aldı.

CHP’den 7 soru

Raporda 15 Temmuz gecesiyle ilgili hiçbir önemli bilgiye yer verilmediğini söyleyen CHP’li milletvekilleri taslak raporda cevaplanamayan soruları şöyle sıraladı:

- Türkiye Cumhuriyeti devleti Fethullah Gülen cemaatine nasıl teslim edildi?

-Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı darbe ile ilgili bilgileri Cumhurbaşkanı ve Başbakandan sakladı mı? Eğer bu bilgi saklandıysa Hulusi Akar ve Hakan Fidan neden hâlâ görevde tutuluyor?

- Darbe gecesi düğün gecesine nasıl dönüştü? Derdest edilen Kuvvet Komutanlarından Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı bilgi sakladı mı?

- Darbe önceden biliniyor muydu? Darbe gecesi can veren ve yaralanan insanlarımız kontrollü bir darbeye mi kurban edildi?

- 15 Temmuz öğle saatlerinde MİT’e yapılan ihbarla darbe biliniyor olmasına rağmen gerekli önlemler neden alınmadı?

- Adil Öksüz kimdi? Neden nasıl serbest bırakıldı?

- Darbenin siyasi ayağı kimlerden oluşuyor? Darbe başarılı olsaydı Cumhurbaşkanı kim olacaktı?

AKP Burdur Milletvekili ve 15 Temmuz Komisyonu Başkanı Reşat Petek’in, 4 Ay 15 gün sonra ‘15 Temmuz Darbe Girişimi Taslak Raporunu’ açıklarken Fetullah Gülen'in, 15 Mart 1967 yılında CHP'ye 5 bin lira bağışta bulunduğuna dair makbuzlu iddiası CHP'liler tarafından yalanlanmıştı.