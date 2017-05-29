Rasim Ozan Kütahyalı'ya tazminat şoku

Yandaş yazar Rasim Ozan Kütahyalı, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’a katıldığı canlı yayında hakaret ettiği gerekçesiyle tazminata mahkûm edildi.

28 Ağustos 2015 tarihinde Beyaz TV canlı yayında Dinamit isimli programda, Rasim Ozan Kütahyalı'nın CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'a yönelik söylediği küfür ve hakaret dolu sözler hakkında açılan davada bugün İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması yapıldı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre mahkeme, Kütahyalı'nın CHP'li Tanal'a yönelik söylediği küfür ve hakaret dolu sözlerden dolayı en alt sınırdan 1 yıl adli para cezası (14 bin TL) ile cezalandırılmasına karar verdi.