Süper Kupa finalinde Manchester United ile Real Madrid karşılaşacak. Peki, Manchester United - Real Madrid maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Manchester United ile Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak. Avrupa'nın en büyüğünün belli olacağı Real Madrid - Manchester United maçı öncesi dünyada nefesler tutuldu. Milyonlarca kişi, "Real Madrid - Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?" sorusunun cevabını arıyor. Peki, Real Madrid - Manchester United maçı hangi kanalda? Süper Kupa maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

MANCHESTER UNİTED - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA? SÜPER KUPA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA'nın iki dev organizasyonu olan Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlarının kozlarını paylaştığı Süper Kupa maçının günü geldi çattı. Jose Mourinho yönetiminde kabus gibi bir sezon geçiren Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını elde etti. Real Madrid ise, Zinedine Zidane yönetiminde rüya gibi bir yıl geçirerek hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde hedefe ulaştı. İngiliz devi Manchester United ve İspanyol devi Real Madrid yeni sezona kupayla başlamak ve Avrupa'nın en büyüğü olduğu kanıtlamak istiyor. Zorlu Manchester United - Real Madrid Süper Kupa maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Makedonya'nın Skopje şehrindeki National Arena Filip 2 Stadyumu'ndaki kritik karşılaşma TRT1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.