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Real Madrid'in hesabından ilginç Messi paylaşımı

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Real Madrid'in hesabından ilginç Messi paylaşımı
Geçtiğimiz günlerde Barcelona'nın sosyal medya hesaplarını hack'leyen grubun bu kez hedefi Real Madrid oldu. Eflatun-Beyazlı kulübün resmi Twitter hesabından 'Hoşgeldin Messi!' paylaşımı yapıldı.

İspanya La Liga devi Barcelona’nın ardından Real Madrid’in de resmi sosyal medya hesabı hackerlar tarafından ele geçirildi.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda 4 ayrı dilde ‘Hoş geldin Messi!’ ifadesi kullanılırken, Arjantinli yıldızın Real Madrid ağlarıa attığı gole yer verildi.

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