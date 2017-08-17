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Recep Akdağ Gülen'e böyle sahip çıkmış

Recep Akdağ Gülen'e böyle sahip çıkmış
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın Fethullah Gülen'le ilgili söylediği sözler ortaya çıktı.
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Yeni Çağ Gazetesi
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