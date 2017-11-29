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Recep Akdağ'dan Suriyelilere harcanan para açıklaması

Recep Akdağ'dan Suriyelilere harcanan para açıklaması
Başbakan Yardımcısı Akdağ, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, "Suriyelilere 30 milyar dolar harcandı. Bunun cevabı yok." iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.
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