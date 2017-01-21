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'Recep İvedik 5'e soruşturma

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'Recep İvedik 5'e soruşturma
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 'Recep İvedik 5' filmindeki boks sahnelerinin çekildiği yerler için izin alınmadığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Şahan Gökbakar'ın yeni filmi 'Recep İvedik 5'teki Azerbeycan-Türk boks sahnesi tepkilere yol açmıştı. Tepkiler üzerine bu sahneyi filmden çıkardığını açıklayan Gökbakar'a bir şok da Gençlik ve Spor Bakanlığı'dan geldi.

Stadyum pistinde ve boks salonunda çekilen görüntüler üzerine harekete geçen Gençlik ve spor Genel Müdürlüğü (GSGM), il ve ilçe müdürlüklerine yazı gönderdi. Görüntülerin nerede kaydedildiğini tespit etmek için kolları sıvayan GSGM, boks salonlarının ve stadyumlarının filmdeki aynı açıdan fotoğraflarının çekilerek gönderilmesini talep etti.

GSGM'nin izin almadan çekim yapıldığı gerekçesiyle böyle bir yönteme başvurduğu öğrenildi. 

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