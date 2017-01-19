Recep İvedik'i bırak, siyaset arşivine bak

Emin olun, "ay, hayatta dizi izlemem bir tek belgesel izliyorum şekerim" tonunda söylemiyorum; "Recep İvedik" serisinin tek filmine bile başından sonuna tahammül edebilmişliğim yok...

Kimsenin emeğini de, zevkini de aşağılamak istemem; ama yapı olarak küfür yahut argoyu "komik" bulamıyorum. Kaba, bayağı davranışlara, velhasıl hödüklüğe gülemiyorum. Hele bir de hödüklük samimiyet, gerçeklik olarak sunuluyorsa hepten, arkama bakmadan kaçasım geliyor olay yerinden!

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Malum "Recep İvedik" bir kere daha "memleket meselesi";

Dün sabah, AKP'li Necdet Ünüvar, Çalar Saat'te İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu ve uzun uzun son filmin Azerbaycan Türkleri üzerindeki incitici etkisini anlattı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın da Şahan Gökbakar'a sitemi vardı.

Nitekim Gökbakar, sosyal medya hesabından "bizde gardaş ülkemize yanlış olmaz" diye açıklama yaptı.

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Recep İvedik'in Azerbaycanlı boksörle karşı karşıya geldiği sansasyonel sahnedeki "uluslararası kriz(!)" yaratan diyalog şöyle:

İvedik: Şşşşt gardaş, birbirimize tek yüklenmeyelim ha... İki bayrak tek vatan, biliyon Azerbaycan-Türkiye gardaş...

Azerbaycanlı boksör: Men buraya cenk etmeye gelmişem...

İvedik: Ya bırak şimdi cengi mengi, ben sana ne diyom; iki bayrak tek vatan diyom...

Derken Azerbaycanlı boksör küt diye yumruğu indiriverir...

Devamında "İnsan gardaşına vuru mu" diye isyan eden İvedik, "madem öyle ben de senin ağzını burnunu kırmaya gelmişem gardaş" der ve misliyle karşılık verir Azerbaycanlı boksöre...

Vay efendim iki ülke arasındaki kardeşliğin hikaye olduğunu ima ediyormuş da, soydaşlarımızı incitmeye ne gerek varmış da...

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Filmdeki diyalog maksadını aşabilir; sonuçta söylediğin karşıdakinin anladığı kadar!

Ve fakat "Azerbaycan'ı incitmemek için" diye başlayarak neredeyse işi filmi vizyona sokmamayı teklife kadar vardıranların ikiyüzlülüğünü ne yapacağız?

"Ermenistan'ın katil Cumhurbaşkanı Sarkisyan rahatsız olmasın diye" Bursa Atatürk Stadı önünde Azerbaycan bayrakları toplanıp çöpe atıldığında "hödük bir film karakteri" kadar incitmemiş miydi Azerbaycan Türklerini?

Ya Karabağ işgaline RAĞMEN Türkiye-Ermenistan sınırı açılmaya kalkıldığında daha mı az incinmişlerdi?

Ya Hocalı soykırımını hâlâ resmen TANIMAMAKTA ısrar ettiğinde Türkiye; incinmiyorlar mı?

Dünden bugüne, bu ülkenin kimi cumhurbaşkanlarının, kimi başbakanlarının, kimi bakanlarının siyasi ayıplarını "açılım" diye alkışlayıp da Recep İvedik'in Azerbaycan'ı küstürebileceğini savununca olmuyor anlıyor musunuz?

Bu "milliyetçilik" olmuyor!

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Söz Konusu Vatansa...

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Sadece bugünün değil bütün bugünlerin sözü; dünkü Yeniçağ'a da manşet olan "Söz Konusu Vatansa Gerisi Teferruattır."

Biricik motivasyon kaynağı bireysel çıkarları olanlar dahi son tahlilde bunu söylemek zorunda kalacaktır.

Çünkü aynı gemideyiz.

Ve gemi biraz daha su alırsa, kimi cep delik cepken delik; kimi dudak uçuklatan servetiyle, ama birlikte batacağız nihayetinde!

Söz konusu vatansa "küstüm oynamıyorum" olmaz; bravo kibrinin mahkûmu olmayanlara...

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Anka gibi...

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Yiğidi öldür hakkını yeme, son dönemdeki nokta atışı tahlil, tespit ve ikazlarıyla Deniz Baykal, Türk siyasetinin Zümrüdü Anka'sı olma yolunda.

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Vay arkadaş

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Dün gözaltına alınan, kamuoyunun HDP'yle girdiği polemikler ve bölge halkıyla kurduğu yakın ilişkiyle tanıdığı, sosyal medyadan sık sık Cumhurbaşkanı'na sıcak mesajlar yayımlayan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe hakkındaki iddialar da doğru çıkarsa, gölgemden şüphe eder hale gelmeye karar verdim.

İnsanoğlu zihin okuma teknolojisini geliştirene kadar sanırım en güvenlisi bu!

Bu kadar önde, vitrinde olan bir bürokrat, bu mücadele ortamında, bu kadar uzun süre gizlenebiliyor, bir de üzerine "makbul kişi" olarak kahramanlaştırılabiliyorsa -hâlâ-, kimlerinden içinden bakalım daha kimler çıkacak demek ki!

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GÜNÜN SORUSU

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Bir hukuk devletinde böyle bir mantık/soru olmaz o neden mecazen soruyorum:

Atilla Taş'ın her yeri "FETÖ'cü" olsa ne olur?