Bugünkü YENİÇAĞ »

"Referandum 16 Nisan'da"

»
"Referandum 16 Nisan'da"
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş," Yüksek Seçim Kurulu, muhtemelen 16 Nisan tarihini uygun görerek 60 gün içinde seçim yapılmasıyla ilgili kararını önümüzdeki günlerde verecektir." dedi.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın anayasa değişiklik kanununu onaylamasıyla birlikte bundan sonra gözler Yüksek Seçim Kurulundadır. Yüksek Seçim Kurulu, muhtemelen 16 Nisan tarihini uygun görerek 60 gün içinde seçim yapılmasıyla ilgili kararını önümüzdeki günlerde verecektir." dedi.

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı'nın anayasa değişikliğine ilişkin kanunu onaylamasıyla ilgili şunları söyledi:

"Türkiye'de inşallah 16 Nisan'da olacağı hesaplanan halk oylaması ile birlikte egemenlik tam manasıyla kayıtsız şartsız milletin olacaktır. Millet bu süreçte görüşünü, kararını, reyini ortaya koyacaktır. Ümit ederim ki bu seçim kampanyası, aynı şekilde Türkiye demokrasisinin olgunluğuna yakışır bir şekilde sürdürülecektir. 'Evet' diyenler, 'hayır' diyenler, herkes görüşlerini ortaya koyacak. Herkes açık seçim kampanyasının parçası, tarafı olacak."

Etiketler: ,
  • Yorumlar 1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    Gül'den KHK yorumuGül'den KHK yorumuAğrı'da korkutan depremAğrı'da korkutan depremDüşen Türk kargo uçağına 38 milyon dolar ödenecekDüşen Türk kargo uçağına 38 milyon dolar ödenecekYSK Başkanı'dan referandum açıklamasıYSK Başkanı'dan referandum açıklamasıKremlin: Koordinatları TSK verdi!Kremlin: Koordinatları TSK verdi!IŞİD, İstanbul'da çocuk militan yetiştirmek için okul açmışIŞİD, İstanbul'da çocuk militan yetiştirmek için okul açmışBöhmermann'ın şiiriyle ilgili karar açıklandıBöhmermann'ın şiiriyle ilgili karar açıklandıZeytinburnu'nda şüpheli çanta alarmıZeytinburnu'nda şüpheli çanta alarmıYÖK'den, ihraç edilen akademisyenler için açıklamaYÖK'den, ihraç edilen akademisyenler için açıklamaRTÜK, Anlıya kesilen cezayı iptal ettiRTÜK, Anlıya kesilen cezayı iptal etti
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti