Referandum için asgari koşullar var mı?

(...) Ülkede acaba dürüst ve adil bir referandum yapılabilmesi için asgari koşullar var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan referandum kampanyasına fiilen katılacağını açıkladı...

Referandum süresince TRT başta cümle televizyon kanallarının her gün bangır bangır açılış törenlerini verip "Evet" için çalışacağını söylemeye herhalde gerek yok

En önemlisi OHAL sürecek, öyle anlaşılıyor. Meclis'in gece gündüz çalışarak anayasayı ışık hızıyla çıkarması da referandumu OHAL kapsamı içine sokmak içindi kuşkusuz.

Her türlü baskının meşrulaştığı OHAL dürüst bir yarış yapılamaması için yeterli sebeptir. Hal böyle olunca... Başta CHP, demokrasi odaklarının önce OHAL'siz bir referandum süreci için bastırması gerekir. Ama hiç o ses duyulmuyor.

Melih Aşık Milliyet

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MHP için "baraj altı"nın ilanıdır!

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...MHP seçmenin yüzde kaçı genel başkanları gibi davranacak? MHP seçmeninin yüzde kaçı evet oyu verecek?

MHP'nin geleceğini bu sonuç belirleyecek..

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Avrasya şirketinin kamuoyu yoklamalarına göre; MHP seçmeninin yüzde 25'i evet diyormuş.. Yüzde 15'i kararsızmış.. Yüzde 10'u oy kullanmayacağını söylemiş.. Hayır diyenlerin oranı yüzde 50 imiş..

Kilit soru şu..

Evet diyen yüzde 25 hangi yüzde 25..

7 Haziran seçiminde MHP'ye oy verenlerin yüzde 25'i mi?

1 Kasım'da MHP'ye oy verenlerin yüzde 25'i mi?

Çünkü 7 Haziran'da MHP'ye oy veren 2 milyon seçmen 1 Kasım'da AKP'ye oy verdi..

AKP, MHP'den alacağını aldı zaten..

1 Kasım'da MHP'ye oy veren seçmenin yüzde 25 evet diyecekse iktidar partisinin işi rahat demektir..

Cumhurbaşkanı istediğini aldı demektir..

Ama bu sonuç aynı zamanda MHP'nin çöktüğünün işaretidir..

MHP'nin ilk seçimde baraj altında kalacağının belgesidir..

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Genel Başkanlarının evet dediğine MHP'liyim diyenlerin yüzde 50'si hayır derse, partinin varlığından zaten söz edilemez..

MHP'li vekiller de 2019 seçimlerine AKP listesinden girer..

Mehmet Tezkan Milliyet

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"Henüz temizlenmemiş devlet"de seçim meşruiyeti?!

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Bundan önceki seçim ve referandumlarda "YSK'nın denetleyeceği" birçok konuda, ihbarları, sorulan soruları dikkate almadığı görülmüştü.

Seçimlerdeki tarafsızlığına mutlak güven duyulması gereken Yüksek Seçim Kurulu'ndan 15 Temmuz sonrası 298 hakim ve zabıt görevlisi FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı, tutuklandı.

Başbakan Yıldırım ve Yardımcısı Numan Kurtulmuş "Devletin henüz FETÖ'den temizlenmediğini" açıkladılar.

Bu durumda halkın endişeleri haksız sayılmaz; YSK ve yargının bugün daha öncekiyle aynı şekilde davranmayacağının, "referandumun güven içinde yapılacağının" garantisi nasıl verilecek?

Toplumun "bundan önce FETÖ'cü hakimlerin denetlediği" ortaya çıkan seçim ve referandumların nasıl meşru sayıldığı sorusunu kim cevaplayacak?

Güngör Mengi Vatan

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Balık baştan kokar

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Oylamanın gizli yapılması "Anayasa emri" olduğu halde AKP milletvekilleri âdeta alay ederek "açık oy" kullandılar. Bu da yetmiyormuş gibi ellerindeki oyları herkese gösterip poz poz fotoğraf çektirerek "Bakın, biz anayasa-manayasa sallamayız" dercesine bunları medyada yayınlattılar. Yasa dışı davranışların bir müeyyidesi olması gerekmez mi?

Anayasaya en çok saygılı olması gereken milletvekilleri böyle yaparsa sokaktaki vatandaş neler yapmaz!

İktidar partisine mensup milletvekillerinin bu tavrı "Balık baştan kokar" sözünü hatırlatıyor...

Rahmi Turan Sözcü

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Demedi demeyin...

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Bir siyasetçi, anayasal ve yasal kendisine tanınan iktidar olma-icraat yapma, güç kullanma olanakları ile yetinmiyorsa..

Doğrudan kendisinin denetleyemediği diğer kurumsal yapıları, özellikle de parlamento, yargı, parti organları, ülkedeki neredeyse tüm ana güç odaklarının karar verme süreçlerini kendine bağlamak istiyorsa, onlara kararlarını dikta ettirme yoluna girmişse, tüm ülke için tehlike kaynağı olup çıkar...

Orhan Bursalı Cumhuriyet