Referandum saldırıları...

Eyvah eyvah...

Referandumda "Evet-Hayır" diye tartışanları görecektik,

Cumhurbaşkanından "Hayır" diyecekler için, "Hain, terörist, 15 Temmuz'cu, FETÖ'cü, 15 Temmuz'da bomba yağdıranlardır" suçlamaları duyduk, duymaya da devam ediyoruz.

Filli duruma karşıydılar ama fiili saldırıları izlemeye başladık.

Anayasanın değişen maddelerini tek tek öğrenecektik,

Tek tek atılan yumrukları saymaya başladık.

Tek adama verilen yetkileri öğrenecektik,

Tek adamın (!) kürsüye nasıl saldırdığını gördük.

Yürütmenin tek elde nasıl toplanmak istediğini anlayacaktık,

Konuşmacıları yürütüp kaçırmak için baskın izledik.

Fikirlerini dinlemek için gittiğimiz salonda konuşmacıları bekliyorduk,

Saldırganların salonu basmalarını gördük, attıkları sloganları dinledik.

Televizyonlarda saldıranların kınanmalarını bekledik,

"Irkçı" suçlaması yapan gazeteci kisvesindeki insan müsveddesini gördük.

"Hey, bu ne saldırısı?" diye kınayan Genel Başkan bekledik,

"Ülkücü işi yarım bırakmaz" diye saldırıyı yetersiz bulan görüşe şaşırdık.

"Güçlü Türkiye" kampanyası yürüten hükümetten tepki bekledik,

Kürsü devrilmesi sonrası bile tepkisiz hükümet gördük.

Bu ülkede vicdanı ve kalemi hür medya saldırıları kınar diye umut ettik,

Tek sütun haber dahi girmeyen medyadan utandık.

Cumhurbaşkanı'ndan kınama bekledik,

Görmezden gelinmesine şaşırdık.

Bu saldırganlar var ya;

Referandum hainleridir

Cumhuriyet düşmanlarıdır,

Demokrasiyi katletmek isteyenlerdir.

Evet ve Hayır diyenleri birbirlerine düşürmek, kavga ettirmek, ülkeyi kargaşaya sürüklemek isteyenlerdir.

Gelelim hayır diyenlere saldıranlara...

"Hayır" diyenleri düşman, hain, terörist ilan edenlere de üç-beş çift sözüm var.

Hayır, onlar tek adama karşı çıkanlardır.

Hayır, onlar Başkanlık rejimine karşı tepki gösterenlerdir.

Hayır, onlar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adlı yapıyı da eleştirenlerdir.

Hayır, onlar demokratik parlamenter rejimden yana olanlardır.

Hayır, onlar "evet" diyenlere "hain" demeyenlerdir.

Hayır, onlar "sizler çözüm süreci ile teröristlerin iş birlikçisiniz" eleştirisi dahi yapmayanlardır.

Hayır, onlar FETÖ'cü değillerdir.

Hayır, onlar Fethullah Gülen'e ve kadrolarına asla kucak açmayanlardır

Hayır, onlar PKK yandaşları ile "barış süreci" sağlanamayacağını söyleyenlerdir.

Hayır, onlar Oslo'ya karşı olanlardır.

Hayır, onlar Dolmabahçe mutabakatına şiddetle tepki gösterenlerdir.

Hayır, onlar Öcalan'la "çözüm" arayanlara karşı çıkan ama "vatan haini" demeyenlerdir.

Hayır, onlar 17-25 Aralık tarihlerinin "milat" ilan edilmesine karşı çıkanlardır.

Hayır, onlar Reza Zarrab ile iş birliği yapanlardan değillerdir.

Hayır, onlar kavga değil, saldırı değil fikir mücadelesi ile kampanya yürütenlerdir.

Hayır, onlar küfür hakaret ile değil rejim değişikliğine neden karşı çıktıklarını tek tek madde madde anlatanlardır.

Hayır, onlar tüm engellemelere rağmen ısrarla fikirlerini anlatmak isteyenler, Anayasa değişikliğine karşı çıkanlardır.

Son söz; saldırganlığın her türüne HAYIR.