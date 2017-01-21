Referandum sonrası dar bölgeli seçim geliyor

Başkanlık sistemi tartışmaları sürerken AKP kulislerinde referandumdan sonraki ilk gündem maddesi seçim sisteminde yapılacak değişiklik olacağı öne sürüldü.

Şu an için çok fazla kamuoyuna yansıtılmak istenmese de, partinin önemli isimlerinin dar bölge veya daraltılmış bölge seçim sisteminin başkanlık sisteminin hemen ardından getirileceği konusunda hemfikir olduğu belirtiliyor.

AKP’de isminin açıklanmasını istemeyen önemli bir isim, “Daha önce Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuyu gündeme getirmişti. Esas sorun dar bölge mi, daraltılmış bölge mi olacak? Cumhurbaşkanlığı sisteminin kabul edilmesinin ardından raflardan indirileceğini biliyoruz” diye konuştu.

CHP’nin hukukçu vekillerinden Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan ise, dar bölge seçim sisteminin Türkiye’nin üniter yapısına zarar vereceğini ve etnik kimliğin daha çok ön plana çıkacağını savunuyor. Böyle bir değişiklik yapılması durumunda MHP diye bir partinin kalmayacağını dile getiren Aldan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dar bölge ya da daraltılmış bölge seçim sistemi getirilmesi durumunda bunun kaybedeni MHP olur. Örneğin bu, MHP’nin bugün 1 2 vekil çıkarabildiği büyük şehirlerde bir daha milletvekili çıkaramaması anlamına gelir.

ÜNİTER YAPI BOZULUR



Böyle bir sistem iktidar partisine ve HDP’ye güç katar. Güneydoğu gibi bölgelerde HDP dışında başka bir parti milletvekili çıkaramaz. Bu durum aynı zamanda üniter yapıya da olumsuz yansır. Toplum şu an ayrışmış durumda.

Bu tür bir uygulama ile toplumsal ayrışma daha da artacaktır.” Seçim sisteminde yapılacak değişiklikte daha çok, “Ülke yararına mı benim yararıma mı olacak?” sorusunun cevap bulunması gerektiğine dikkat çeken Ömer Sühe Aldan, “Değişiklik yapılırken memleket hayrına olacaksa kabul. Ancak benim hayrıma düşüncesi hâkim olursa bundan ülkeye fayda çıkmaz zarar çıkar” dedi.