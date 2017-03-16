Referandum tekifini okuyanların sayısı yüzde 20'yi geçmiyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bazı yerlerde sordum, bu akşam da sordum, kaç kişi okudunuz? Yüzde yirmiyi geçmiyor salonda okuduk diyen" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, özel bir televizyon kanalında çıktığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 16 Nisan’da oylanacak Anayasa değişiklik teklifine değinen Çavuşoğlu, “Bazı yerlerde sordum, bu akşam da sordum, kaç kişi okudunuz? Yüzde yirmiyi geçmiyor salonda okuduk diyen. Bu kadar hayati bir, Türkiye için hassas bir referanduma gidiyoruz. Bir anayasa paketi var, okuyalım baştan sonra 18 ondan sonra fikrimizi söyleyelim ve ‘Evet ya da ‘Hayır’ verelim.

Aksi takdirde başkalarının kara propagandasına göre oy vermiş oluruz. Bu doğru değil. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum, baştan sona 18 madde, yarım saatimizi alır. Türkiye’nin geleceği için sistem konusunda referanduma gidiyoruz, yarım saatini, bir saatini alsa ne olur? Tüm vatandaşlarımıza söylüyoruz okuyun baştan sonra yine ‘Hayır’ vereceksen de ver” değerlendirmesinde bulundu.