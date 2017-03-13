Referandum vaatleri!

Önümüzdeki ay, 16 Nisan 2017 Pazar günüsandığa gidilecek halk oylamasından ‘Evet’ çıkartarak, Türkiye’ye başkanlık sistemini getirebilmek için, her kesime AKP iktidarı tarafından vaatler sıralanıyor.

Salih Aydın / Yeniçağ



Esnaftan-emekliye, öğrenciden-büyükanneye varıncaya kadar borç silme, vergi indirimi, faizsiz kredi, maaş bağlama gibi çeşitli cezbedici vaadlerde bulunuyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 250 milyar liralık kefalet hacminden firmaların daha hızlı yararlanmasının sağlanacağını söyledi. Öncelikli esnaf ve sanatkârın krediye erişimini kolaylaştıracak söz konusu düzenleme, ikinci aşamada KOBİ’leri de kapsayacak.

Tarımsal kredi alacaklarının yeniden yapılandırılması, vergisini düzenli ödeyenlerin vergilerinde yüzde 5 indirim, Esnaf Ahilik Sandığı’nın kurulması, yabancılara konut satışında KDV istisnas gibi düzenlemeleri içeren “torba kanun”

Resmi Gazete’de yayımlandı, yürürlüğe girdi. Vatandaşın Ziraat Bankası, T tarafından kullandırılan tarımsal

kredi alacakları, TEDAŞ’a tarımsal sulama nedeniyle olan elektrik borçları yeniden yapılan Yabancılar ile 6 aydan daha fazla süredir yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, satış bedelini yurt dışından getirilecekdövizle ödemeleri şartıyla, ilk aldıklar iş yeri ve konuta KDV ödemeyecek.

İş yerini kapatan ya da zor durumda kalan esnafa belirli bir süre para ödenecek. Vergisini düzenli yatıranlara yüzde 5 indirim hakkı getirildi. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan ve 31 Aralık 2016 itibarıyla takip hesaplarında izlenen tarımsal kredi alacakları, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncüayın sonuna kadar banka kooperatife başvuruda bulunulması kaydyapılandırılacak (taksitlendirile Borçlara uygulanan faiz yüzde 11 ile sınırlandırılacak.

Bunun yüzde 6’sı Hazine, yüzde 5’i çiftçi tarafından karşılanacak. Yapılandırmaya esas tutarın def’aten ödenmesi

veya taksitlendirilmesi halinde ilk taksiti, 2017 yılının Ekim ayı sonuna kadar, izleyen taksitleri 2018 ekim ayından başlamak üzere her yıl tekabül ettiği ayda toplam beş taksitte ödenecek.İşte; iktidarın esnafa, emekliyeve öğrenciye ‘müjde’ olan aadlerden birkaçı: Milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkartılırken, seçilme yaşı da 18’e inecek. Kendi işini kurmak isteyen gençlere 100 bin TL’ye kadar faizsiz kredi sağlanacak.

Lise ve üniversite mezunlarının genel sağlık sigortalarını (GSS), gelir testine bakılmaksızın, iki yıl boyunca

devlet karşılayacak. 15 Temmuz 2017 darbe girişiminde hayatını kaybedenler dahil, şehitlerimizin çocuk veözel öğrenci olacak. Öğrencilerin istikbali, tek bir sınava bırakılmayacak; Üniversite sınavları yılda birçok kez, iki, mümkünse üç kez açılacak. Beyaz eşya ve mobilya alacak olan vatandaşlara 30 Nisan 2017 Pazar gününe kadar ÖTV indirimi sağlanacak. Kamuoyunda “2B” olarak biline başvuru ve ödeme süreleri 6 ay uzatıldı.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı, yürürlüğe girdi.

GENÇLER, ANNELER, EMEKLİLER DE HEDEFTE

Hükümetin emekliye ’müjde’ olarak duyurduğu vaadlerin içerisinde yok yok; emekliler, kadınlar, babaanneler...aklınıza

ne gelirse. İşte bunlardan birkaçı: Emekli maaşlarına promosyon. TOKİ eliyle 250 TL taksitle emeklilere konut sahibi olma imkânı sağlanacak. Torun bakan büyükannelere 425 lira maaş bağlanacak. Kadın girişimcilere 50 bin lira devlet destekli hibe kredisi. Kadın girişimcilere yüzde 85 oranında kefalet imkânı.Kadınların iş gücüne katılması kolaylaştıracak. Çalışan anneler ilk çocukta 2 ay, ikinci çocukta 4 ay, üçüncü çocukta yarı zamanlı çalışıp, tam gün ücreti alacaklar. Referandum yatırımı olarak değerlendirilen vaat yağmurunda gençlere de geniş yer ayrıldı.

Kendi işini kurmak isteyen gençlere proje karşılığı 50 bin TL’ye kadar proje karşılıksız maddî destek verilecek Gençlere 100 bi TL’ye kadar faizsiz kredi sağlanacak. Yeni iş kuran gençlere üç yıl boyunca gelir vergisi muafiyeti oluşturulacak. İlk kez işe giren gencin maaşı bir yıl boyunca devlet tarafından karşılanacak.