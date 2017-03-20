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Referandumda devlet AKP ile el ele verdi!

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Referandumda devlet AKP ile el ele verdi!
Referandum yaklaştıkça sandıktan başkanlık sistemini çıkarmak için ataklarını sıklaştıran iktidar, devletin tüm imkanlarını devreye soktu.

Bünyamin Öztürk / Yeniçağ

AKP’li belediyeler ve valiler, “Hayır” diyenlere her türlü engeli çıkarıyor. Medyada görmezden gelme, miting ve salon toplantılarıyla “Hayır” diyenlere baskıyı arttıran AKP iktidarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ağrıma giden ne biliyor musunuz? Devletin forsunu kullanacaksın, uçaklarını, arabalarını, parasını kullanacaksın sonra meydana çıkıp ’Ben mağdurum’diyeceksin. Sen nasıl mağdursun kardeşim, asıl mağdur olan biziz” demişti.

Bolu’da resmi plakalı araçlar “evet” kampanyasında kullanıldı. “Evet” propagandası için parti pankartları giydirilmiş resmi plakalı araçların fotoğraflarını paylaşan CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, “Bu ahlaksızlığa son verin” dedi. İstanbul’da tarihi surlar: UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan İstanbul Edirnekapı’daki tarihi surlara, “Sıcak Yuva Vakfı” tarafından ’Evet’yazılı propaganda afişleri asıldı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, “Evet” kampanyası için çeşitli yerlerde açılan stantların elektriğinin metro istasyonlarından çekildiği ortaya çıktı. İstanbul Cevizlibağ’daki Atatürk Öğrenci Yurdu başta olmak üzere birçok yerde üniversite yurt binalarına “Evet” çalışmasının pankart ve flamaları asıldı.

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