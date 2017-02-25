Bugünkü YENİÇAĞ »

Referandumda oy kullanacaklar dikkat!

»
Referandumda oy kullanacaklar dikkat!
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı seçim takvimine göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri yarın askıdan inecek.

YSK tarafından anayasa değişikliğinin 16 Nisan'da halkoyuna sunulmasına ilişkin hazırlanan seçim takvimi işliyor.

Buna göre, 18 Şubat'ta askıya çıkarılan seçmen listeleri, yarın askıdan indirilecek. Bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanması uygulaması ile yurt dışı seçmen kütüğünün "www.ysk.gov.tr" adresinden yapılan ilanı da yarın sona erecek.

Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve yurt dışı seçmen kütüğü ile tutuklular ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerine yapılan itirazlar, 28 Şubat'a kadar karara bağlanacak.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Durumdan vazife çıkaran örgütlenmelerDurumdan vazife çıkaran örgütlenmelerReferandumda oy kullanacaklar dikkat!Referandumda oy kullanacaklar dikkat!Bylock kullanan vekiller açıklansın!Bylock kullanan vekiller açıklansın!Genelkurmay'dan 7 eleştiriye 7 yanıt!Genelkurmay'dan 7 eleştiriye 7 yanıt!Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 25 02 2017Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 25 02 2017Cezaevlerinde nelere yasak getirildi?Cezaevlerinde nelere yasak getirildi?Türk askeri Başika'dan (çaktırmadan) çekiliyor...Türk askeri Başika'dan (çaktırmadan) çekiliyor...Referandumun gerçek anlamı!Referandumun gerçek anlamı!Türklüğün gerçeği: "Hocalı" için adalet...Türklüğün gerçeği: "Hocalı" için adalet...Türk Milleti'ne özür borçlusunuzTürk Milleti'ne özür borçlusunuz
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti