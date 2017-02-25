Referandumda oy kullanacaklar dikkat!

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı seçim takvimine göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri yarın askıdan inecek.

YSK tarafından anayasa değişikliğinin 16 Nisan'da halkoyuna sunulmasına ilişkin hazırlanan seçim takvimi işliyor.

Buna göre, 18 Şubat'ta askıya çıkarılan seçmen listeleri, yarın askıdan indirilecek. Bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanması uygulaması ile yurt dışı seçmen kütüğünün "www.ysk.gov.tr" adresinden yapılan ilanı da yarın sona erecek.

Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve yurt dışı seçmen kütüğü ile tutuklular ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerine yapılan itirazlar, 28 Şubat'a kadar karara bağlanacak.