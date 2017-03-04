Referandumda sandık görevlisi nasıl olunur?

Referandumda sandık görevlisi olmak isteyenler dikkat! Referandumda nasıl sandık görevlisi olunur, ücreti ne kadar? Detaylar haberde...

Referanduma sayılı günler kaldı. Türkiye 16 Nisan’da sandık başına gidecek. Oy verme işlemi sırasında sandık görevlileri de görev başında olacaklar. Sandık görevlilerine de o süreç boyunca büyük sorumluluk düşüyor. Ek gelir elde etmek isteyen vatandaşlar seçim zamanlarında sandık görevlisi olarak çalışıyor. Peki sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlileri ne kadar ücret alır?

SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Siyasi partilerin sandık kurulu üyeleri YSK binalarına giderek başvurularını gerçekleştirirler. Başvuruda bulunan vatandaşlara, sandık görevlisi olup olmayacağı bildirilir. Sandık görevlisi başvuruları internet üzerinden yapılmıyor.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?

16 Nisan Pazar günü oy kullanım sırasında görev alan sandık görevliler ne kadar ücret alacak merak ediliyor. Sandık görevlisi olarak çalışacakların alacakları ücretler, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. 16 Nisan'da yapılacak olan Anayasa değişikliği referandumunda görevlilere verilecek ücretler Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 09/01/2017 tarih ve 2017/15 sayılı kararı ile belli oldu.

YÜKSEK SEÇİM KURULU

Baskan ve Üyeler 192,00 Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 96,00 İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, Ayniyat Saymanı, BİM Koordinatörü) 92,00 Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı) 90,00 Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur) 87,00 Şoför ve Hizmetliler 81,00 Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 76,00 Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 76,00

İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI

Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 96,00 İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 81,00 Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 92,00 Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 87,00 Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 81,00 Askı Yeri Görevlileri 76,00 Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 76,00 Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 76,00 Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 76,00