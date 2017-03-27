Bugünkü YENİÇAĞ »

Referandumun kaderini belirleyebilir!

»
Referandumun kaderini belirleyebilir!
Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişilerin oy kullanabildiği gümrük kapılarında Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında oy verme işlemi saat 08.00'den itibaren başladı.

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişilerin oy kullanabildiği gümrük kapılarında Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında oy verme işlemi başladı.

p1-001.jpg

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimine göre, havalimanında oy verme işlemi için hazırlıklar günler öncesinde tamamlandı. Yurt dışında yaşayan seçmenler için Atatürk Havalimanı geliş ve gidiş katına toplam 12 sandık konuldu.

Yurt dışında yaşayan, seçmen kütüğüne kayıtlı kişiler, pasaport ve kimliklerini ibraz etmelerinin ardından oylarını kabinlerde kullanarak, sandığa attı.

p2-001.jpg

Oylamanın saat 08.00'e başlamasının ardından sandıkların önünde yoğunluk oluştu.

Gümrük kapılarında oy verme işlemi, 16 Nisan saat 17.00'ye kadar sürecek.
 

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Mansur Yavaş'ın 'hayır' videosu paylaşım rekorları kırıyorMansur Yavaş'ın 'hayır' videosu paylaşım rekorları kırıyorReferandumun kaderini belirleyebilir!Referandumun kaderini belirleyebilir!MHP Kumru İlçe Başkanı Vasıf Kınalı'dan manidar istifaMHP Kumru İlçe Başkanı Vasıf Kınalı'dan manidar istifaAKP’li başkan, 9 yakınını belediyeye müdür yaptı!AKP’li başkan, 9 yakınını belediyeye müdür yaptı!Bakan Çelik'in başından dolarlar yağdı!Bakan Çelik'in başından dolarlar yağdı!Ülkü Ocakları eski Genel Başkanları Bandırma'da konuştuÜlkü Ocakları eski Genel Başkanları Bandırma'da konuştuAKP intihar eylemi yapıyor!AKP intihar eylemi yapıyor!İzmir'de on binler tek ses oldu: Diktatörlüğe HAYIR!İzmir'de on binler tek ses oldu: Diktatörlüğe HAYIR!Son seçimleri bilen SONAR, dev anketin sonuçlarını açıkladıSon seçimleri bilen SONAR, dev anketin sonuçlarını açıkladıSinan Oğan'a yapılan taşlı sopalı saldırıdan şok görüntülerSinan Oğan'a yapılan taşlı sopalı saldırıdan şok görüntüler
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti