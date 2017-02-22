Regferandum paketleri ardı ardına açılıyor!

AKP iktidarı devlet imkanlarıyla göz boyamaya devam ediyor. En son Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için paket açıldı.

Bilun Çelik / Yeniçağ

İktidar, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını da unutmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin "Genel Hükümleri" bölümüne eklenen maddede, "Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri mensubu bayan subaylar, sözleşmeli subaylar, astsubaylar, sözleşmeli astsubaylar ve askeri öğrenciler ile bunların adayları ve kursiyerleri, resmi üniformalarıyla birlikte şapka, bere veya kep altına başlarına taktıkları üniforma renginden istihkak olarak verilen desensiz giysileri yüzlerini kapatmayacak şekilde takabilirler" ifadeleri yer aldı.

BÜYÜKANNE MAAŞI

AKP iktidarı devlet imkanlarıyla göz boyamaya devam ediyor. AKP iktidarı daha önce şu paketleri yürürlüğe sokmuştu: Yeni anayasayla Meclis'teki milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılırken yüzde 25'i işsiz gezen ülke gençleri arasındaki vekil seçilme yaşını da 18'e indirmeyi vaatleri arasına aldı. Geçim güçlüğü çeken ailelere de el atan iktidar, torunlara bakan babaanne ve anneannelere 425 lira maaş bağlayacağını açıkladı. Altı bin kişi olarak düşünülen başvurular 65 bini geçince durdurulmuş, istenen kriterlere uygun 19 bin 100 kişi olduğu açıklanmıştı.

SANDIKTAN 'EVET' ÇIKMASI İÇİN...



Tüm kesimlerin ağzına bir parmak bal çalmayı amaçlayan iktidar, kocasının eline bakmak istemeyen girişimci kadınları da unutmadı; 50 bin lira devlet destekli hibe kredisi vereceğini duyurdu. Gözü kulağı Ankara'da olan emeklilerin payına ise promosyon düştü. Yaklaşık 12 milyon emekliye 1 Mart'ta maaşa ilave olarak tek seferlik 1 Mart'ta 300-450 lira arasında promosyon verilecek. İktidar, esnafın da gözünü boyamayı da unutmadı. Esnafa beyazeşyada ÖTV sıfırlanırken KOSGEB aracılığıyla 50 bin TL de faizsiz kredi verileceği ilan edildi. Bu arada 15 Temmuz şehitlerinin yakınları da unutulmadı. Daha önce şehit ailelerine ömür boyu en az 3 bin 203 lira maaş ödenmesi kararlaştırılmıştı. Şehit yakınlarına 88 bin 596 lira, bakıma muhtaç olan gazilere 177 bin 192 lira olarak tazminat verilmişti. Referandum nedeniyle şehit düşen vatandaşların üniversitelerde kayıtlı eş ve çocuklarının talepleri halinde, 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren diledikleri üniversitelerde özel öğrenci statüsünde öğrenim görmelerine ilişkin düzenleme yapıldı.