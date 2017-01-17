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Reina katliamcısıyla ilgili çarpıcı detay

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Reina katliamcısıyla ilgili çarpıcı detay
Reina saldırganı ile birlikte 1'i Kırgız asıllı erkek, 3'ü kadın 4 kişi de gözaltına alındı. Teröristin dikkat çekmemek için yakalanmamak için kadınları kullandığı ortaya çıktı.

Esenyurt 911 Sokak'taki bir siteye akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda Reinakatliamını gerçekleştiren terörist Masharipov ile 4 kişi daha yakalandı. Gözaltına alınanlardan 1'inin Kırgız asıllı erkek, 3'ün de Mısır, Senegal ve Somali uyruklu kadınlar olduğu öğrenildi. Yapılan araştırmada şüphelilerin yakalandıkları adreste uzun süredir kaldıkları, alışveriş ve yer değiştirmede dikkat çekmemek için de siyahi kadınları kullandıkları tespit edildi.

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