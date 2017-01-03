Reina katliamında yeni gelişme

İstanbul Ortaköy'deki ünlü gece kulübü Reina'da yılbaşı gecesi katliam yapan IŞİD'li teröristle ilgili gözaltı sayısı 14'e yükseldi. Katliamı yapan saldırganın da kimliği kesinleşti.

Reina'da yılbaşı gecesi katliam yapan IŞİD'li teröristle ilgili Konya'da bazı kişiler gözaltına alındı. Suriye'den geçen kasım ayında aile görünümü verip dikkat çekmemek için eşi ve çocuğuyla Konya'ya geldiği belirtilen teröristin bu kentte ilişki kurduğu kişiler belirlendi. Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün saat 23.30'da gerçekleştirdiği operasyonla IŞİD'li teröristle ilişkisi saptanan bazı kişileri gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında teröristin İstanbul'a giderken Konya'da bıraktığı eşinin de bulunduğu ileri sürüldü.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Güvenlik güçlerinin yurdun dört bir yanında aradığı IŞİD'lı katilin Kırgızistan vatandaşı olduğu kesinleşti. Kırgızistan vatandaşı olduğu açıklanan katilin ismi ise Lakhe Mashrapov ve 1988 doğumlu.

İşte Yılbaşı gecesi İstanbul Reina'da katliam yapan IŞİD militanının kimliği...