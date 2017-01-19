Reina katliamının yeni görüntüleri ortaya çıktı

39 kişinin hayatını kaybettiği Reina katliamında terörist Abdülgadir Masharipov canlı olarak ele geçirildi. Saldırıyla ilgili ayrıntıları gün yüzüne çıkmaya devam ederken saldırıya dair yeni görüntüler de ortaya çıktı.

Hürriyet Gazetesi Muhabiri İsmail Saymaz'ın ele geçirdiği görüntülerde terörist Abdülgadir Masharipov'un, 'flashbang'i kullanacağı sırada içerideki bir kişi tarafından yapılan tekmeli müdahale sonucu elinde patladığı görülüyor. 10 saniye kadar sersemleyen saldırgan, kendine gelince hemen dışarı çıkıyor. Polisekiplerinin durduğu terörist, elindeki kanamayı gösterip yaralanan Reinamüşterilerinden biri olduğu yalanıyla olay yerinden uzaklaşıyor.