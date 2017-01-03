Reina saldırgan şarjörleri birbirine bantlamış

İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'da yılbaşı gecesi 39 kişiyi öldüren saldırganın, çift şarjörü ters yönde birbirine bantla yapıştırdığı, böylece şarjör değiştirirken zaman harcamadığı anlaşıldı.

İstanbul Ortaköy’deki gece kulübü Reina’yı kan gölüne çevirip 39 kişiyi öldüren teröristle ilgili olarak, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını daha da yoğunlaştırdı.

Habertürk Gazetesi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre, Reina katliamcısının izini dakika dakika süren emniyet ekipleri, terör örgütü IŞİD mensubu olan teröristin yakalanması için çok sayıda adrese eşzamanlı operasyonlar düzenledi. Edinilen bilgilere göre, katliamı gerçekleştiren terörist, Zeytinburnu 58. Bulvar Caddesi’ne elinde sigara ve sırt çantasıyla gitti.

Yoldan geçen ilk taksiyi çeviren IŞİD’lı terörist, saat 23.58’de taksiye binerek sahil yolundan Reina’ya doğru hareket etti. Teröristin ‘katliam yolculuğu’nun görüntüleri ortaya çıktı.

ÇİFT ŞARJÖRÜ BİRBİRİNE BANTLAMIŞ

Reina’ya yakın bir noktada saat 01.15’te taksiden inerek gece kulübüne doğru yürümeye başlayan terörist, yaklaşık 3 dakikalık bir yürüyüşün ardından saat 01.18’de Kalaşnikof otomatik tüfekle ateş açarak mekânın içerisine girdi.

Teröristin askeri operasyon timlerinin yaptığı gibi çift şarjörü ters yönde birbirine bantla yapıştırdığı, böylece şarjör değiştirirken zaman harcamadığı anlaşıldı. Teröristin saldırı sırasında ise 6 şarjör kullandığı öğrenildi.

Teröristin adım adım her anını tespit eden polis ekipleri, kaldığı 58. Bulvar Caddesi 63/5 Sokak’taki bazı dairelere girip çıktığını da saptadı. Bu sokak üzerinde bulunan ve göçmenlerin kaldığı 8 ayrı daireye baskın düzenlendi.

Baskın sonrasında teröristle ilişkili olduğu belirlenen 12 kişi gözaltına alındı. Teröristin Zeytinburnu dışında Başakşehir’deki bazı IŞİD sempatizanlarının da yanında barındığı belirlendi. Polis, Başakşehir’de bulunan adreslere de operasyon gerçekleştirdi.