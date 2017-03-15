Reina saldırganı davasında flaş detay

Reina saldırganının evinde bulunan paranın sırrı ortaya çıktı. IŞİD'li teröristlerin, İstanbul'da bir Özbek vatandaşını havalimanından takip ettikleri ve Yenibosna'da 1 milyon 900 bin doları gasp ettikleri belirlendi.

Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov'un yakalandığı evde yaklaşık 200 bin dolar bulunmuştu. Polis, bu paranın izini sürdü ve IŞİD hücresine ulaştı.

Teröristlerin Özbekistan uyruklu bir kişiyi İstanbul Yenibosna'da darp ederek yanındaki 1 milyon 900 bin doları gasp ettiği anlaşıldı. Paranın IŞİD'li teröristler arasında paylaşıldığı anlaşıldı. Açılan gasp davası da Reina saldırı soruşturmasıyla birleştirildi.