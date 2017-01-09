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Reina saldırganı nasıl tespit edildi?

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Reina saldırganı nasıl tespit edildi?
Yılbaşı gecesi Reina'da 39 kişiyi öldüren 71 kişiyi de yaralayan teröristin eldiven kullandığı için parmak izi bulunamamıştı. Kaçarken bıraktığı beresinden alınan saç örnekleriyle kimliği tespit edildi.

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Yılbaşı gecesini kana bulayan IŞİD'li terörist Horasani kod adlı Abdulkadir Masharipov'u bulmak için teyakkuza geçen Emniyet, IŞİD'in Silivri'de hücresini çökertti.

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Terör örgütünün eğitim için kullandığı çiftlikte yakalanan zanlıların bir kısmının Reina saldırganıyla bağlantılı olduğu ifade edildi.

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BERESİNİ UNUTUNCA KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Eldiven taktığı için olay yerinde herhangi bir parmak izi bulunamayan katilin kimliği Reina'da çıkarttığı beresindeki saç ve doku örneklerinden tespit edildi.

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