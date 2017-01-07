Bugünkü YENİÇAĞ »

Reina saldırganı o gece böyle kaçmış

»
Reina saldırganı o gece böyle kaçmış
Yılbaşı gecesi Reina’yı kana bulayan ve 39 kişiyi öldüren teröristin, saldırıdan dakikalar sonra eğlence merkezinden yürüyerek çıktığı anlara ait olduğu iddia edilen görüntüler gün yüzüne çıktı.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre saat 01.37’de çekilen kamera görüntülerinde saldırganın, 
Reina’dan Ortaköy yönüne doğru yaklaşık 60 metre ilerledikten sonra olay yerini izleyen bir grup tarafından durdurulduğu, eline bakıldıktan sonra da yaralı zannedilerek gitmesine izin verildiği görülüyor. Saldırganı durduranların sivil polisolabileceği de iddia ediliyor.

Gece kulübünün çok yakınındaki bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerine göre saldırgan olduğu iddia edilen kişi, Reina’dan ayrıldıktan sonra sola dönerek, Ortaköyistikametine doğru yürüyor. Sol elini cebinde tuttuğu görünen şahıs, Reina’dan yaklaşık 60 metre uzaklıkta bir aracın arkasında duran bir grup sivil tarafından durduruluyor.

Sivillerin içinde yakası fosforlu bir görevli de dikkat çekiyor. Gruptaki iki sivil, saldırgana seslenerek, geri dönmesini istiyor. Geri dönen saldırganın yaralı halde olduğu anlaşılan sağ eline bakan iki sivil, bu şahsın gitmesine izin veriyor. Saldırgan olduğu iddia edilen kişinin bu esnada bile sol elini cebinden çıkarmadığı görülüyor. Cebinde tuttuğu nesnenin silah ya da bir patlayıcı olabileceği tahmin ediliyor.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Kar kış demeden böyle yüzdüKar kış demeden böyle yüzdüReina saldırganı o gece böyle kaçmışReina saldırganı o gece böyle kaçmışAnkara'da halk otobüsünde tecavüzAnkara'da halk otobüsünde tecavüzTüm vapur seferleri iptalTüm vapur seferleri iptalKumpas mağduru pilotlar geri dönüyorKumpas mağduru pilotlar geri dönüyorABD’liler PKK kampında terörist eğitiyorABD’liler PKK kampında terörist eğitiyorİzmir saldırısında flaş gelişmeİzmir saldırısında flaş gelişmeİstanbul kara teslimİstanbul kara teslimTEM Edirne istikameti trafiğe kapandıTEM Edirne istikameti trafiğe kapandıGünün Ulusal Gazete Manşetleri - 07 01 2017Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 07 01 2017
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti