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Reina saldırganı otoparka saklanıp polisi gözlemiş

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Reina saldırganı otoparka saklanıp polisi gözlemiş
Ortaköy’deki eğlence mekânı Reina’da katliam yapan saldırganın, vahşetin hemen ardından neler yaptığına dair yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.

Reina’da dehşet saçtıktan sonra üzerini değiştirip kalabalığın arasına karışarak kulübü terk ettiği düşünülen saldırganın kamera görüntülerinde bir taksiye bindiği ancak parası olmadığı için indirildiği belirlenmişti. Saldırganın, Reina’ya 5-6 dakika yürüme mesafesinde, Kuruçeşme’den Ulus’a çıkan bir yokuşun yanındaki çıkmaz sokaktaki bir otoparka 01.43’te girip saklandığı öne sürüldü. Hürriyet'ten Banu Şen'in haberine göre, saldırganın selfie görüntülerinin yayınlanmasıyla, o gece yüz yüze geldiklerini anladıklarını söyleyen otoparkın işletmecisi İ. yaşananları anlattı:

"Türkçesi iyi değildi"

“Sokağın yukarısından aşağıya bize doğru eli cebinde geliyor. Kamera görüntülerimize de bu şekilde yansıyor. Aşağıdaki sokağa doğru bakıyor. Çıkmaz sokak olduğunu anlayınca, sahile doğru inerken polis arabalarının tepe lambasını görünce birden bizim otoparka giriyor. İki aracın arasına girip, caddeye, polislere bakıyor. İşte tam o sırada biraderime, ‘Şuna bir bak. Çıkar şunu’ dedim. Tuvaletini yapacak sandık. O da yanına gidip, ‘Ne işin var senin burada’ diye kızınca, ‘Yolumu kaybettim’ dedi. Türkçesi çok iyi değildi. Biraderim de ‘Burada yol mol yok. Ne arıyorsun’ dedi. Tam adama vuracaktı ben, kulübenin camından seslenip, ‘Yapma’ dedim. Hep eli cebindeydi. Bariyerin altına doğru eğilip, benim oradan çıktı. Geldiği yönde harabe duvarı gibi bir yer var. Oraya çöktü. Yürür gibi yapıp, kendini geri atıp çektiğini gördüm. Sonra kayboldu. Orada ne kadar kaldığını bilmiyorum. Geldiği yöne doğru, yukarı doğru çıktı. O sırada olayları duymamıştık. Çok fazla siren vardı. Ama tam ne olduğunu bilemiyorduk. Sonradan öğrendik.”

İ. ilk çıkan görüntülerdeki kişiye benzemediği için fark etmediklerini, ancak selfie görüntüsünden sonra otoparklarına giren kişinin terörist olduğundan emin olduklarını kaydederek şöyle devam etti:

“Elleri sürekli cebindeydi. Biraderim onunla konuşurken de. Belki de pimini çekmeye hazır olduğu bomba vardı diye düşünüyorum. Üzerinde ince tişört, gömlek gibi bir şey vardı. Hatta, ‘Deli mi ne bu üzerinde bu havada incecik şeyle geziyor’ demiştim. Hafiften sekiyordu. Ekipler gelip görüntüleri inceledi.”

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