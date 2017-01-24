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Reina saldırganı sağlık kontrolünden geçirildi

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Reina saldırganı sağlık kontrolünden geçirildi
Reina saldırganı ile ilgili bir son dakika haberi geldi. Yılbaşı gecesi Reina gece kulübüne saldırı düzenleyen ve 39 kişinin ölümüne neden olan terörist Abdulkadir Maşaripov, gece saatlerinde sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Reina katlimanı gerçekleştiren Abdulkadir Maşaripov'un emniyeteki sorgu işlemleri sürüyor.Maşaripov, 23.00 sıralarında emniyetten çıkarıldı. Güvenlik önlemleri altında hastaneye getirildi. Maşaripov'un sağlık kontrolü sırasında güvenlik önlemi sürdü.

Söz konusu işlemler sırasında polisler, görüntü alınmaması için ek tedbir aldı. Maşaripov, hastaneden çıkarılırken camlara naylon perde ile örtüldü. Maşaripov, zırhlı aracın refakatinde emniyete götürüldü.

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