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Reina saldırganının uyruğu belli oldu

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Reina saldırganının uyruğu belli oldu
Reina katliamında son dakika gelişmesi.. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, canlı yayında Reina saldırısına ilişkin önemli bir detayı açıkladı. Kaynak, Saldırganın Uygur olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Kaynak, yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısını yapan teröristin uyruğunun belli olduğunu açıkladı. Kaynak, hain saldırıyı yapan teröristin Uygur olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

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