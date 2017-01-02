Reina saldırısında flaş detay

Saldırıya ait görüntüleri analiz eden Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar terörist için "yakın mesafe ve/veya meskun mahallerde tecrübeli. Bir de sağ tarafından mermi yemiş gibi. Adımları simetrik değil" tespitinde bulundu.

Beşiktaş Ortaköy'deki Reina'ya yeni yılın ilk saatlerinde düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği 65 kişinin de yaralandığı terörist saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Polis teröristin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, saldırgana ait eşkal bilgisi kesinleşti. İsmi açıklanmayan teröristin gerçek fotoğrafı da ortaya çıktı. Polis her yerde fotoğrafı belirlenen şüpheliyi arıyor.

TERÖRİSTİN ANALİZİ

Saldırıya ait güvenlik kamerası görüntülerini analiz eden Terör uzmanı Emekli Yüzbaşı Abdullah Ağar teröristle ilgili dikkat çeken tespitlerde bulundu. Ağar terörist için “Terörist kalçadan atışta ve çabuk atışta çok iyi. Böyle bir meleke oluşması için binlerce mermi atmaya ihtiyacı var. Bu mermileri atmış, hem de gerçek çatışma ortamlarında. Masum insanlara ateş etme konusunda ise hiç tereddütü yok. Tam bir katil. İnsan etine çok ateş etmiş. Yakın mesafe ve/veya meskun mahallerde tecrübeli. Bir de sağ tarafından mermi yemiş gibi. Adımları simetrik değil” dedi.

Tüm bunların teröristin ‘eğitimli bir saldırgan’ olduğuna işaret ettiğini belirten Ağar “İçeride kalış süresinin sadece 5 buçuk dakika olduğu ve süre içinde 6 şarjör değiştirdiği ifade ediliyor. Kaleş’te 180 mermiye denk geliyor. Saldırgan; kararlı, pratik, nasıl sonuç alınacağını bilen, soğukkanlı, uzman ve sızma eylem, sıyrılma güdümlü” diye konuştu.

YARALILARI DA ÖLDÜRDÜ!



Bacağından yaralanan bir turist ambulansla bindirildiği esnada “Elinde uzun namlulu silah vardı. Herkesin üzerine ateş ediyordu. Yere düşenlerin kafasına ateş ediyordu. İzdiham oldu” dedi.