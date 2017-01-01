Reina'da bir İsrailli de hayatını kaybetti

Haaretz, genç kadının gece kulübünde 3 arkadaşıyla birlikte olduğunu ve bunlardan birinin de yaralandığını yazdı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler arasında bir vatandaşlarının olduğunu açıkladı. Reuters'ın haberine göre bu kişi 19 yaşındaki Leanne Nasser. Nasser'in yanındaki üç arkadaşından biri olan Ruaa Mansour ise yaralandı.

Ruaa Mansour'un ise İstanbul Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisi olduğu iddia edildi.







İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü daha önce AFP'ye yaptığı açıklamada, "Yaralanan bir İsrailli kadın hastaneye kaldırıldı. Ancak hayati tehlikesi bulunmuyor. Saldırı sırasında gece kulübünde olan ikinci bir İsrailli kadından ise haber yok" demişti.



