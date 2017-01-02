Reina'da öldürülen Lübnanlılardan geriye bu görüntüler kaldı

Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybeden Lübnanlı gençlerden geriye sosyal medyadaki son paylaşımları kaldı. Saldırıda ölen gençlerden İlyas Vardini'nin Beyrut'taki ailesi de acı haberle yıkıldı.

Beyrut'ta fitness hocası olarak çalışan ve geçen sene de yılbaşı tatili için İstanbul'u tercih eden 25 yaşındaki İlyas Vardini'nin öldüğü saldırıda, Lübnanlı gencin sevgilisi Melissa Pappalardo ise yaralandı.

Yeni yıla Türkiye'de girmek için İstanbul'a gelen gençlerle aynı ekipte, Lübnanlı ünlü iş adamı İlyas Şami'nin kızı Rita Şami (26) ve Lübnanlı milletvekili Estefan Doveyhi'nin kızı Büşra Düveyhi de bulunuyordu. Rita Şami'nin hayatını kaybettiği saldırıdan, Büşra Düveyhi yaralı kurtuldu.



Lübnanlı gençlerin yaklaşık üç hafta önce Beyrut'taki bir gece kulübünde çektirdiğifotoğraf. (soldan ikinci: Rita Şami, sağdan ikinci: Büşra Düveyhi, en sağda: İlyas Vardini)



İlyas Vardini ve sevgilisi Melissa Pappalardo



İlyas Vardini'nin Instagram'da paylaştığı son fotoğraf İstanbul'dan. Vardini'nin Rita Şami ile birlikte poz verdiği görülüyor.​​​​​​​



Vardini'nin saldırı sırasında denize atlayarak kurtulduğu öne sürülmüştü. Ancak Lübnanlı gençlerin arkadaşları bu iddiayı yalanlamıştı.

Associated Press haber ajansı ise Reina'daki saldırıda yaşamını yitiren üç Lübnanlı'dan biri olan İlyas Vardini'nin Beyrut'taki ailesiyle konuştu. Vardini'nin kız kardeşlerinin büyük yıkım yaşadığı görüldü.