Reina'daki dehşet anlarını anlattılar

1980'lerin ünlü Suudi işadamı Adnan Kaşıkçı’nın yeğeni Hasan Khashoggi, Reina'daki terör saldırısında teröristin masa masa gezdiğini ve insanları öldürdüğünü anlattı.

Reina saldırısında dehşeti saniye saniye yaşayan Suudi Arabistanlı Hasan Khashoggi, teröristin masa masa gezdiğini ve insanları öldürdüğünü anlattı ve “Terörist, masaları kurşunladıktan sonra üst kata yöneldi. O sırada eşim Meryem’i denize attım. Diğer Suudi arkadaşlar da eşlerini denize attı. 4 kadın, 1 erkek denizdeydi. Daha sonra onları kurtardık” diye konuştu.

Khashoggi, silah sesi sustuktan sonra çektiği görüntüyle ailesini haberdar ettiğini söyledi. Hasan Khashoggi’nin, 1980’lerin ünlü Suudi işadamı Adnan Kaşıkçı’nın yeğeni olduğu da ortaya çıktı. Khashoggi, “Adnan Amca, babamın kuzeni. Benim de büyük amcam” bilgisini verdi.