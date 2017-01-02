Bugünkü YENİÇAĞ »
ANASAYFA
YAZARLAR
SİYASET
EKONOMİ
DÜNYA
GÜNCEL
SPOR
FOTO GALERİ
VİDEO
KİTAP
DİĞER »
TEKNOLOJİ
BİLİM
OTOMOTİV
MEDYA POLEMİK
KÜLTÜR SANAT
ZAMAN TÜNELİ
SİNEMA
ZAP DEDİK
DİZİ-RÖPORTAJ
KONUK KALEM
ARAŞTIRMA
BASIN İLAN
REKLAM
SAĞLIK
Reina'daki katliamda yaşamını yitirenler
LÜBNANLI BANKACI MÜSELLEM : Terör saldırısının gerçekleştiği dakikalarda Reina’da bulunan 39 yaşındaki Lübnanlı bankacı Heykel Müsellem’e ulaşamayan yakınları, yaralıların kaldırıldığı hastaneleri gezdikten sonra akşam saatlerinde Adli Tıp Kurumu’na geldi. Kayıp müracaatında bulunan Müsellem’in yakınlarından DNA örneği alındı. Daha sonra kimlikleri belirlenemeyen cansız bedenlerin bulunduğu morga davet edilen yakınlar Müsellem’i teşhis etti. Yakınları ve konsolosluk görevlilerinin cenazesini yarın teslim alacakları öğrenildi.
1
14
BİR DE BUNLAR VAR
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 30 12 2016
23 ARALIK 2016 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 16 12 2016
Olcan Adın, Galatasaray'ın başına dert açtı
Kategoriler
Güncel
Atatürk
Karikatür (Emre Ulaş)
Gazete Manşetleri
Spor
Künye
İletişim
Ziyaretçi Defteri
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Günün Öne Çıkan Haberleri
100 yıl sonra yine o söz: "Hasta adam"
Metin Feyzioğlu böyle tepki gösterdi
Reina saldırısında flaş detay
‘Reina saldırganı’ diye kendisini gördü
O terörist böyle kaçmış
Terörist 180 mermi sıkmış
Vicdani sorumluluk Bahçeli'nin üzerinde olacak
"Üzerimde bomba var" diye bağırınca...
İşte saldırganın en net fotoğrafı
TÜSİAD'tan saldırıya ilişkin açıklama
Reina'daki katliamda yaşamını yitirenler
Ruhani: Terörü ortadan kaldırmazsak...
Yakın tarihe tanıklık eden ibretlik hatıralar
Bakanlar Kurulu toplanacak
Zorunlu BES uygulaması başladı
Haber Scripti