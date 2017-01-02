Bugünkü YENİÇAĞ »

Reina'daki katliamda yaşamını yitirenler

Reina'daki katliamda yaşamını yitirenler 1
LÜBNANLI BANKACI MÜSELLEM : Terör saldırısının gerçekleştiği dakikalarda Reina’da bulunan 39 yaşındaki Lübnanlı bankacı Heykel Müsellem’e ulaşamayan yakınları, yaralıların kaldırıldığı hastaneleri gezdikten sonra akşam saatlerinde Adli Tıp Kurumu’na geldi. Kayıp müracaatında bulunan Müsellem’in yakınlarından DNA örneği alındı. Daha sonra kimlikleri belirlenemeyen cansız bedenlerin bulunduğu morga davet edilen yakınlar Müsellem’i teşhis etti. Yakınları ve konsolosluk görevlilerinin cenazesini yarın teslim alacakları öğrenildi.
114
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti